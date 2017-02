Prince Royce retoma la bachata acompañado de Shakira

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Tras experimentar con el pop anglo en su disco "Double Vision" (2015), Prince Royce retoma la bachata con su nuevo álbum, "Five".

"Hace tres años que no sacaba un disco de bachata. Creo que mis fans ya estaban muy emocionados por este disco, yo también", dijo el artista en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press desde Miami a propósito del lanzamiento de su álbum el viernes. "Para mí es un placer regresar a este género".

El disco incluye "Deja vu", su sencillo con Shakira lanzado el lunes, cuyo clip de audio ya supera el millón y medio de vistas en YouTube.

Royce calificó a la estrella colombiana como "súper perfeccionista e involucrada en la grabación".

"Creo que el público va a apreciar eso", agregó, al tiempo que adelantó que próximamente estarán grabando el video oficial en Barcelona.

Prince Royce participó en la composición de todas las canciones de su quinto álbum de estudio, incluyendo "Ganas locas", que interpreta con Farruko, y "Dilema", sobre un chico que se enamora de dos mujeres.

"Creo que a nivel de letras he madurado un poquito más. Obviamente ha pasado ya el tiempo y reconozco que he crecido como persona, como compositor e igual mis fans", dijo el músico, quien a los 22 años fue premiado como compositor del año en los Premios Billboard de la Música Latina 2012, convirtiéndose en la persona más joven en recibir el honor y también ha sido nombrado compositor latino del año por la organización BMI.

"Muchas de las canciones tienen que ver con mi vida personal, lo que ha pasado... Creo que la gente va a poder ver ese crecimiento", expresó.

El estadounidense Chris Brown, el mexicano Gerardo Ortiz y los cubanos de Gente de Zona y Arturo Sandoval le imprimieron la esencia de sus países a la bachata dominicana, a decir de Royce.

"Tocamos muchos géneros diferentes pero dentro de la bachata", dijo el artista, quien se siente "muy feliz" con este álbum grabado en Miami y Nueva York.

Aunque su música exuda romance, Prince Royce no pudo pasar el Día de San Valentín con su novia, la actriz y modelo Emeraude Toubia, pues ella estaba en Toronto grabando la serie "Shadowhunters" mientras que él se encontraba en Miami grabando la competencia televisiva de talento "Pequeños Gigantes USA".

"Es muy fuerte tener que decirle que no a un chico, pero creo que es por el bien de esos jóvenes. ... Para mí es un placer ser parte de la vida de ellos", dijo sobre su participación como juez en el reality de Univision. "Ellos lo toman en serio, son chicos que realmente quieren ser cantantes, bailarines, actores, comediantes. Mi trabajo también es darles consejos constructivos que realmente los ayuden en su carrera".