Prodigy, del dúo de rap Mobb Deep, muere a los 42 años

NUEVA YORK (AP) — El rapero Prodigy, miembro del dúo de hip hop de Nueva York Mobb Deep, falleció. Tenía 42 años.

Prodigy fue hospitalizado hace unos días en Las Vegas "por complicaciones ocasionadas por una crisis de anemia falciforme", dijo su publicista el martes en un comunicado. Indicó que el artista pareció esta enfermedad desde su nacimiento y que se encontraba en Las Vegas para una actuación.

No estaba clara la causa exacta de su deceso, añadió.

El forense del condado de Clark, John Fudenberg, dijo a The Associated Press en Las Vegas que podría tomar hasta seis semanas determinar la causa de muerte, pero señaló que no había sospechas de un crimen. La oficial Laura Meltzer dijo que la policía de Las Vegas no fue llamada a investigar.

Prodigy nació en Nueva York y alcanzó el éxito en la década de 1990 junto al rapero Havoc en Mobb Deep. Sus éxitos incluyen "Quiet Storm" con Lil Kim, "Shook Ones (Part II)" y "Hey Luv (Anything)".

"Con gran tristeza e incredulidad confirmamos la muerte de nuestro querido amigo Albert Johnson, más conocido por millones de fans como Prodigy del legendario dúo de rap de NY Mobb Deep", dice el comunicado emitido por su publicista. "Nos gustaría agradecerles a todos por respetar la privacidad de la familia en este momento".

Nas, también de Nueva York, llamó a Prodigy un "rey" en Instagram. Havoc publicó dos fotos en la misma red social, una en las cuales decía "Por siempre". Lil Wayne tuiteó que "el juego del rap perdió a una leyenda".

Otros artistas, de Sean "Diddy" Combs a Q-Tip, también rindieron homenaje a Prodigy, quien a menudo era elogiado por sus habilidosas rimas y letras.

Mobb Deep logró la certificación de platino para su álbum de 1999 "Murda Muzik", que incluyó el memorable remix de "Quiet Storm" que Lil Kim aun interpreta en sus conciertos. El dúo también obtuvo discos de oro por las ventas de "Infamy", ''Hell on Earth" y "The Infamous".

Prodigy lanzó varios álbumes en solitario, incluyendo "H.N.I.C." del 2000.

También publicó el año pasado un libro de cocina con recetas de prisión, basado en un tiempo que pasó tras las rejas. El libro, "commissary kitchen: my infamous prison cookbook", fue publicado por Infamous, un sello del propio Prodigy en la editorial neoyorquina Akashic Books.

El rapero dijo que la prisión lo cambió. Prodigy pasó la mayor parte de su sentencia de tres años y medio en una celda de mediana seguridad cerca de Utica, Nueva York, como parte de un acuerdo con la fiscalía en un caso por posesión de armas en el 2007.

"Me hizo darme cuenta de la gravedad, de la realidad de perderlo todo: mi carrera, mi familia, mi libertad", dijo a la AP en una entrevista el año pasado.

Prodigy relató que le fue difícil dejar a sus dos hijos pequeños cuando fue a prisión.

"Yo solo les digo a ellos que fue horrible. Uno no quiere estar nunca en esa posición. Aprendan de sus errores, aprendan de mí. No tienen que pasar por eso ustedes mismos", dijo.

El reportero de AP Ken Ritter contribuyó a este despacho desde Las Vegas.