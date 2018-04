Pulitzer de Lamar considerado “grande para la música”

NUEVA YORK (AP) — La decisión de reconocer al rapero Kendrick Lamar con el Premio Pulitzer de música representa un momento histórico no solo para el hip hop y la música estadounidense, sino también para el proceso mismo del Pulitzer que suele ser conservador, dice una integrante del jurado que seleccionó el álbum "DAMN." como finalista.

"Es grande para el hip hop. Creo que es grande para nuestro país. Es grande para la música. Pero es grande para los Pulitzer, también. Las instituciones no están tampoco varadas en el tiempo. Las instituciones pueden cambiar", dijo Farah Jasmine Griffin, una profesora de Columbia.

Con el anuncio del Pulitzer Lamar hizo historia el lunes como el primer artista no clásico o de jazz que recibe el prestigioso reconocimiento desde que el apartado de música se creó en 1943. El solo hecho de tener a un rapero nominado fue considerado un desarrollo impresionante para estos premios, que suelen honrar a músicos de formación clásica europea.

"Sabía que iba a ver algo de ira y resentimiento y que a algunas personas no iba a gustarles la idea, pero sorprendentemente no he oído mucho de eso", dijo Griffin, profesora de inglés y estudios afroamericanos que ha escrito sobre Billie Holiday, Miles Davis y John Coltrane.

La decisión fue calificada como un punto de inflexión en la historia de la música por Jetro Da Silva, un profesor en la reconocida Universidad de Música de Berklee que dicta una clase de escritura y producción de hip hop.

"Estamos en un momento de la historia en el que quizás hay una nueva manera de analizar lo que se considera una contribución a la música. Los pensadores críticos están preguntando qué significa realmente ser un compositor y qué es una composición", expresó. "El cielo es el límite".

Además de Griffin, el jurado este año incluyó al crítico musical David Hajdu, a la violinista Regina Carter; a Paul Cremo, de la Ópera Metropolitana, y al compositor David Lang.

El jurado escuchó unas 180 piezas de música y después deliberó por unos días antes de remitirle a la junta final tres obras: el álbum de Lamar junto con "Quartet" de Michael Gilbertson y "Sound from the Bench" de Ted Hearne. Incluir "DAMN." dentro de este grupo fue una decisión unánime.

"Todo el mundo espera que haya cierta forma de resistencia. No la hubo", dijo Griffin. "Simplemente fue bienvenida por todos como una oportunidad de tener una conversación seria sobre el arte, sobre la obra del señor Lamar, pero también sobre qué constituye el tipo de música que debe ser elegible para esto".

La decisión final la tomó la junta del Pulitzer, que elogió el CD de Lamar como "una virtuosa colección de canciones unificadas por su autenticidad vernácula y dinamismo rítmico que ofrece viñetas que capturan la complejidad de la vida afroamericana moderna".

Los Pulitzer han sido acusados de cometer errores en el pasado en lo que respecta a contribuciones afroamericanas a la música. En 1965, el jurado recomendó premiar una cita especial de Duke Ellington, pero la misma fue rechazada. Y no fue hasta 1997 que el Pulitzer de música reconoció una obra de jazz.

"Todos los que estábamos sentados a la mesa teníamos pleno conocimiento del desaire del Pulitzer a Duke Ellington en 1965 y de que un artista de jazz no fue galardonado en mucho tiempo", dijo Griffin. "Todos trajimos una historia y pensamos, '¿por qué no?' y '¿por qué no ahora?'".

Los Pulitzer últimamente han expandido su inclusión de música popular, honrando las letras de Bob Dylan con su premio de literatura y dándole a "Hamilton", el musical de Lin-Manuel Miranda con sabor a hip hop, el Pulitzer de teatro.

La noticia del premio a Lamar impresionó a muchos y fue vitoreada por seguidores del rapero como Ellen DeGeneres y Anthony Bourdain, quien escribió que "el álbum fue brillante y se merece todo el reconocimiento".

Leon W. Russell, presidente de NAACP, escribió en Twitter que la victoria le confiere una legitimidad literaria a Lamar pero que éste ya tenía "la credibilidad de la calle y la autoridad artística".

El rapero Charlamagne Tha God apuntó que Lamar se une a luminarias afroamericanas como el dramaturgo August Wilson, los escritores Alex Haley y Toni Morrison y el músico John Coltrane como ganador del Premio Pulitzer.

"¡Felicidades por eso hermano!”, escribió. “¡Estoy inspirado!".

