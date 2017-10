Radiohead, Moody Blues y Simone nominados al Salón del Rock

NUEVA YORK (AP) — Las bandas británicas Radiohead y The Moody Blues y la cantante estadounidense Nina Simone están entre aquellos nominados por primera vez este año al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Nueve de 19 actos postulados el jueves figuran en la lista por primera ocasión. Radiohead y Rage Against the Machine compiten por un lugar de inmortalidad en su primer año de elegibilidad. Entre cinco y siete artistas lo consiguen tras una votación de 900 expertos de la industria. Los agasajados se anunciarán en diciembre y la ceremonia de inducción será el 14 de abril en Cleveland, Ohio.

Los favoritos del heavy metal Judas Priest, la cantante británica Kate Bush, los “sultanes del swing” Dire Straits, el popular dúo de los 80 Eurythmics y la guitarrista góspel Sister Rosetta Tharpe también fueron nominados por primera vez.

Con el éxito grunge "Creep", Radiohead conquistó al mundo en 1992, pero su tercer álbum "OK Computer", cinco años después, fue una reafirmación del sonido esotérico y desafiante que hizo de la banda una favorita. Radiohead también ha estado al frente experimentando nuevas maneras de llevarle música a sus fans.

Rage Against the Machine, un grupo revolucionario de Los Ángeles, alcanzó el éxito con su álbum y canción debut "Killing in the Name". Antes de su separación, presentó a Tom Morello como un dios de la guitarra del new age.

Los votantes del Salón de la Fama del Rock recientemente abrieron sus puertas al rock progresivo, lo que beneficiaría a los intérpretes de "Nights in White Satin", The Moody Blues. La jazzística y emotiva Simone fue una líder al presionar por los derechos civiles y fue una influencia para artistas como Alicia Keys y Aretha Franklin antes de morir en el 2003.

Los rockeros del área de Boston J. Geils Band recibieron la postulación luego que el guitarrista que le dio su nombre a la banda falleció en abril. Es la quinta nominación del grupo, y la primera desde el 2011.

Bon Jovi, Depeche Mode y The Cars, el rapero LL Cool J, The Meters, MC5, el guitarrista Link Wray, los intérpretes de "Tell Me Something Good" Rufus y Chaka Khan, y The Zombies compiten nuevamente.

Todos los nominados de este año debieron haber lanzado su primera grabación en 1992 o antes para poder ser elegibles. Los fans también pueden votar a través del cibersitio del salón.

La ceremonia de incorporación, para la cual el público puede adquirir boletos, será en el Public Auditorium en Cleveland, el cual alberga el Museo y Salón de la Fama del Rock and Roll. El evento podrá verse más tarde por HBO y escucharse por SiriusXM Radio.