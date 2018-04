Raphael: Ser Hijo Adoptivo de Madrid es más que un premio

NUEVA YORK (AP) — Tras cinco décadas de trayectoria, Raphael se mantiene imparable con otra extensa gira mundial que llegará este mes a Estados Unidos, un proyecto de cine aguardándolo y un nuevo reconocimiento que lo tiene “muy emocionado”.

El ícono español nacido en Linares será nombrado “Hijo Adoptivo de Madrid” el miércoles, junto con el cineasta manchego Pedro Almodóvar, según un acuerdo adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno municipal el pasado febrero.

“No te puedo explicar, es más que un premio”, dijo Raphael el lunes en una entrevista telefónica con The Associated Press, evidentemente conmovido. “Es una cosa de corazón, una cosa muy impactante, muy tierna, que la ciudad en la que has vivido toda tu vida te reconozca así y te acoja de esa manera. No tiene nada que ver con un disco de oro ni con tu trabajo como cantante, es otra historia más humana, no sé”.

El también actor, próximo a cumplir 75 años (el 5 de mayo), dijo que actualmente disfruta de buena salud y que sigue “Loco por cantar”, como se titula la gira, cuyo tramo estadounidense comenzará el 21 de abril en San Francisco.

“Me van a encontrar muy bien, con mucha fuerza, cantando con toda la ilusión de siempre”, aseguró el intérprete de clásicos como "Escándalo", "Mi gran noche", "Ave María" y "Yo soy aquel".

“Loco por cantar” toma su título de “Igual (loco por cantar)”, una de las canciones en su más reciente disco, "Infinitos bailes" de 2016, en el que Raphael interpreta 14 canciones compuestas especialmente para él por autores contemporáneos como Enrique Bunbury, Pablo López, Rozalén, Paty Cantú, Mikel Izal, Dani Martín y Manuel Carrasco.

La gira comenzó hace un año en España y recientemente pasó por México, donde llenó dos noches el Auditorio Nacional. En Estados Unidos hará paradas en el Teatro Dolby de Los Ángeles (22 de abril), el Beacon Theater de Nueva York (25), el Houston Arena (28) y el James L. Knight Center de Miami (29).

El recorrido _ que realiza a menos de dos años de los tours “Sinfónico” y “En su gran noche” _ continuará por Guatemala, Ecuador, Argentina y Chile, regresará a Estados Unidos en junio para otro par de actuaciones en Los Ángeles y Nueva York, y entonces volverá a España para terminar.

En el 2015 Raphael volvió a la pantalla grande después de 44 años con "Mi gran noche", del director Alex de la Iglesia, y el año pasado tenía previsto rodar una nueva película de la cual no ha dado detalles.

“Todavía no ha podido ser”, dijo sobre ese proyecto, en parte por su apretada agenda de conciertos. Aunque aseguró que los planes siguen en pie y que espera eventualmente hacerla.

¿Volvería también al teatro?

“Bueno, para mí lo que yo hago es teatro”, dijo con humor el artista, famoso por su estilo interpretativo histriónico.

