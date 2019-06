635x357 Reik continúa reinventándose en “Ahora”. BERENICE BAUTISTA (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Reik cree en el poder del presente y de la reinvención.

Tras una serie de sencillos exitosos a nivel mundial como “Amigos con derechos” con Maluma y “Me niego” con Ozuna y Wisin, el trío mexicano lanzó sorpresivamente el 31 de mayo “Ahora”, su sexto álbum de estudio, que ya ha sido certificado platino por sus altas ventas y en el que constatan su interés por la diversidad y la apertura en su estilo.

“Esto es lo que somos ahora”, dijo el lunes a reporteros el vocalista Jesús Navarro en la Ciudad de México. “Estamos apenas en un momento nuevo de la música latina donde un artista se puede reinventar, antes no se podía”.

Como muestra del amplio espectro en el que se han propuesto trabajar, “Ahora” incluye, además de “Amigos con derechos” y “Me niego”, la balada representativa de su clásico sonido “Aunque no deba”, que compusieron e interpretan con el puertorriqueño Tommy Torres, y la electrónica “Brújulas” compuesta con el productor colombiano Sky.

“En cuestión de dos horas ya estaba armada la canción. La letra él la hace casi como en la marcha”, dijo el guitarrista Bibi Marín sobre Sky. “Su manera de trabajar es tan rápida y tan diferente, que casi casi nosotros estábamos ahí más de espectadores”.

Lo opuesto sucedió con “Aunque no deba”, agregó.

Fue “súper ‘old school’ (vieja escuela)... Nos sentamos con Tommy, nos vimos en un estudio con un piano. Primero cotorreamos por dos horas, se nos fue la luz, estuvimos a la luz de las velas por un rato hasta que llegara...” y así nació.

“Qué gano olvidándote” con Zion & Lennox, “Duele” con Wisin y Yandel, “Ráptame” y “Maldita despedida” son otros de los temas del álbum, que completa “Aleluya” con Manuel Turizo, una colaboración que, dijeron, se dio manera muy natural.

Reik es actualmente el artista o grupo mexicano con mayor número de oyentes mensuales en Spotify. Sus exitosas mezclas de pop con música urbana les ha permitido llegar a un público internacional que no habían imaginado cuando formaron la agrupación en 2003 en la norteña ciudad de Mexicali, de donde son originarios.

El guitarrista Julio Ramírez fue el primero en acercarse a la música urbana. A Navarro le costó un poco más. Contó que cuando comenzó a grabar ese tipo de temas se sentía fuera de su elemento. Era “genuinamente llegar con la cabeza agachada a que te enseñe un canijo de 21 años”, recordó sobre sus primeros experimentos.

Pero agradecen que el éxito los haya alcanzado ahora, cuando tienen 16 años de trayectoria y los tres están en la treintena, pues se conocen y quieren trabajar al máximo.

“Es un súper momento porque al final no somos unos mocosos, estamos en nuestros 30, ya fuimos famosillos, ya nos fue mal, ya se nos subió, ya nos agarraron a cachetadas”, dijo Navarro. “Y de pronto se abrieron un sin fin de posibilidades y una cantidad de posibilidades enormes, pero ya no nos marea porque sabemos que si no hacemos la chamba que tenemos que hacer igual nos podemos ir a la fregada”.

“Vamos a hacer todo lo que podamos ahorita que la gente nos quiere oír, porque también no siempre es así, no hay ninguna garantía de que el año que viene la gente diga en todo el mundo ‘nos gusta Reik’”, agregó.

El trío se presentará en Perú, Puerto Rico, Chile y Argentina durante el mes de agosto, y en noviembre dará un concierto en la Arena Ciudad de México.

Por el momento no saben cuál será su próximo sencillo. Podría ser una canción de “Ahora” o una nueva que no venga en el disco, pues dicen que tienen mucho material inédito disponible.

“Hemos estado muy productivos”, dijo Marín. “Hay un montón de canciones que nos gustaría que escucharan, que nos morimos por que escuchen”.

Ramírez adelantó que tienen previstas muchas baladas clásicas de Reik con artistas del mundo urbano, “mujeres y hombres”, además de canciones “mucho más atrevidas”.

“El ‘Ahora’ es lo que estamos viviendo, el estar experimentando”, dijo. “Y es lo que queremos transmitir con este disco”.