Reseña AP: Beck, Patti Smith y Unkle se inspiran en “Roma”

Beck, Patti Smith, Unkle, DJ Shadow y Billie Eilish son parte de un gran y diverso grupo de músicos que han creado canciones inspiradas por "Roma" de Alfonso Cuarón que ha dado com resultado un álbum con buena música, aunque con vínculos indirectos con la película.

El soundtrack del filme está basado en canciones interpretadas en la radio de México de la década de 1970, la mayoría de artistas mexicanos como José José y Javier Solis.

Pero en este álbum la mayoría de las 15 canciones son originales, compuestas por algunos de los músicos favoritos de Cuarón, incluyendo a Quique Rangel de Café Tacvba y Asaf Avidan. En la actualidad uno buscaría lejos y mucho, probablemente sin éxito, hasta encontrar una estación de radio comercial con un repertorio tan variado.

La canción "Cleo Who Takes Care of You" (Cleo quién te cuida a ti) del dúo francés compuesto por hermanas Ibeyi hace referencia a la protagonista de la película, al igual que “Cumbia del Borras” de Sonido Gallo Negro, que incluye ladridos del perro de la casa, y de alguna manera más indirecta "Marooned" de EL-P & Wilder Zoby, una pieza instrumental con temática del espacio o “When I Was Older” de Billie Eilish, con un título tomado de un diálogo de la película.

Otras de las canciones más destacadas son "Con el Viento" con un sonido frágil pero determinado de Jessie Reyez, Michael Kiwanuka cantando "On My Knees" de Unkle y la fascinante instrumentación de Beck a "Tarantula", una hermosa canción de la década de 1980 de la banda británica Colourbox, en la que suena como un Robert Plant interpretando a Bryan Ferry.

También llama la atención la rítmica “PSYCHO” de Bu Cuarón, la hija del director, cantada en inglés con una tersa y enérgica voz.

Después de que Laura Marling canta majestuosamente "Those Were the Days", que se puede escuchar interpretada por Ray Conniff en la película, "Roma" de T Bone Burnett se siente como si alguien te quitara de pronto los audífonos mientras estás en una ensoñación.

El álbum termina con cuatro minutos de percusión y sonidos de la ciudad, incluyendo a un vendedor de miel y un carrito de camotes. El sueño termina, pero la vida sigue.

Varios artistas, "Music Inspired by the Film Roma" (Sony Music Masterworks)