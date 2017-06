Residente recuerda caso Ayotzinapa en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Residente cedió el sábado la palabra a madres de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el primer concierto de su gira internacional que dio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“A mí en algún momento me dijeron cuando yo venía para acá que no podía hablar del país porque yo no soy de acá”, dijo el músico en referencia al artículo 33 constitucional que no permite la intervención política de los extranjeros en México, mismo que ha traído problemas a otros artistas como Manu Chao y Joaquín Sabina. “Yo no voy a decir nada, ustedes tienen aquí la voz de México", agregó antes de invitar al escenario a dos madres de estudiantes desaparecidos y una activista.

Espontáneamente el público comenzó a contar al unísono hasta 43, una práctica que se ha vuelto un distintivo de las manifestaciones por los estudiantes desaparecidos. ¡Justicia, justicia!, gritaba la gente.

“Del Estado queremos que nos dé solución, queremos a nuestros hijos de vuelta, 32 meses de angustia y desesperación”, dijo Joaquina García Velázquez, madre del estudiante desaparecido Martín Getsemany Sánchez García. “No descansaremos hasta dar con ellos, con la verdad. No somos los únicos, hay miles de desaparecidos”.

Mientras las madres hablaban ante casi 10.000 asistentes que abarrotaron el Auditorio olvidaron por un momento el ambiente festivo del concierto.

“Nuestros hijos también tienen que ser libres como ustedes a casi tres años sin tener su cariño, su abrazos, sin tener su presencia, sin poder ver a nuestros hijos escuchando música, bailando como ustedes”, dijo Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, quien le regaló un sombrero de paja a Residente.

Las madres tenían pancartas con las imágenes de sus hijos. Por su parte la activista América del Valle llevaba una manta que decía Atenco, población del Estado de México en la que tras una serie de disturbios en 2006 hubo una gran represión policial que dejó dos muertos, decenas de mujeres abusadas sexualmente y 200 detenidos.

“Aquí estamos luchando por la tierra, luchando por justicia, contra los feminicidios, contra tanta desaparición forzada, contra tanta impunidad”, dijo Del Valle.

Tras pronunciar sus palabras las madres y la activista permanecieron en el escenario mientras Residente entonó su éxito “Latinoamérica”.

Residente ha hablado sobre los estudiantes desaparecidos desde el inicio. El cantante portó una camiseta que decía “Ayotzinapa faltan 43” durante el número musical de su agrupación Calle 13 en la ceremonia de los Latin Grammy 2014 en la que también dijo "¡Ayotzinapa somos todos!". La ceremonia se realizó en noviembre de ese año y los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre tras ser arrestados por la policía luego de tomar el control de autobuses de pasajeros durante una manifestación en Iguala, en el estado sureño de Guerrero.

Hasta el momento las autoridades mexicanas sólo han identificado fragmentos de los restos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. De acuerdo con las primeras hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR) los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados por un grupo delictivo después de ser entregados por la policía.

Sin embargo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que realizó una investigación independiente al caso, señaló en 2016 graves omisiones en el expediente. En marzo de este año el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó preocupación por las conclusiones de una investigación interna de la PGR sobre las irregularidades en la investigación oficial, y en abril de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó la falta de avances en el caso.

“El perder un hijo debe ser el peor dolor del mundo”, dijo Residente, cuyo nombre verdadero es René Pérez, antes de continuar con el concierto en el que puso a bailar al público con las piezas de su primer disco solista “Residente” y de Calle 13, agrupación con la que alcanzó la fama y que le ha dado 21 Latin Grammy y tres Grammy.