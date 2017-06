Rita Ora vive una semana emotiva y excitante

NUEVA YORK (AP) — Para la cantante británica Rita Ora, esta semana es emotiva y excitante.

Ora está entre los 50 artistas que grabaron una nueva versión de "Bridge Over Troubled Water" de Simon and Garfunkel a beneficio de las víctimas del incendio en la Grenfell Tower que mató a al menos 79 personas en Londres la semana pasada.

La canción salió el miércoles, justo un día antes del estreno de su nuevo programa, "Boy Band", y del lanzamiento de su nuevo sencillo, "Your Song", coescrito por Ed Sheeran.

Ora, de 26 años, creció cerca de la Grenfell Tower y dijo que lloró mientras grababa su parte del tema benéfico.

"Es algo increíble que estamos haciendo, es un tema muy sensible para mí porque ese es mi vecindario, ... tú sabes, yo jugaba en esa cuadra y mis amigos que crecieron ahí y que todavía vivían ahí y que aún no podemos encontrar — es una tragedia", expresó la artista en una entrevista con The Associated Press el martes. "Fue difícil para mí incluso cantarla".

El sencillo fue producido por Simon Cowell e incluye las voces de Robbie Williams, Jessie J y Liam Payne.

Ora estará más ocupada esta semana con el lanzamiento de "Your Song", su primer sencillo con Atlantic Records (un disco completo, su primero en Estados Unidos, saldría en noviembre). Su álbum debut de 2012, "Ora", fue un éxito internacional pero no llegó a Estados Unidos. Pese a eso, visitó varias ciudades del país pagando ella misma sus gastos.

"Mi equipo en ese momento pensó que no era una buena idea y que sería una pérdida de tiempo. Yo pensaba diferente porque mi presencia online creció de veras dramáticamente. ... Así que el equipo me dijo, 'No te vamos a ayudar, no podemos hacerlo. No vamos a gastar dinero en eso'. Les dije, '¡Está bien! Yo lo haré. Y así lo hice", dijo Ora, quien previamente tuvo contratos con Roc Nation de Jay Z y Columbia Records.

"Y llamé a Iggy (Azalea) por teléfono, ... ella salió conmigo en la gira. Fue tan, como, un pequeño autobús de gira. Creo que en un momento compartimos un micrófono. ... ¿Y sabes qué? Vendimos cada uno de los shows".

Ora dijo que hará una gira apropiada cuando salga su nuevo álbum, que incluiría a 2 Chainz, Charli XCX, el dúo de productores Stargate y a la autora de éxitos Julia Michaels.

También ha estado afinando sus dotes como animadora. Tras presentar "America's Next Top Model" el año pasado, será la anfitriona de "Boy Band", que se estrena el jueves en la cadena ABC. El programa cuenta además con la participación del mega-productor Timbaland, Nick Carter de los Backstreet Boys y Emma Bunton de las Spice Girls.

"Creo que animar es una de las cosas más divertidas que he hecho hasta ahora. ... Me encanta hablar y uno realmente se comunica con los espectadores en casa, que es lo que más me gusta", dijo Ora.

"('Boy Band' es) un buen trabajo porque no soy yo la que tiene que dar malas noticias", añadió la cantante, quien también ha aparecido en las versiones británicas de "The Voice" y "The X Factor".

_____

En Internet:

http://www.ritaora.com/

http://abc.go.com/shows/boy-band