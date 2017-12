Rolling Stones desempolvan viejas grabaciones para “On Air”

Los Rolling Stones acaban de lanzar un álbum de grabaciones de radio pocas veces escuchadas, algunas de las cuales Keith Richards apenas puede recordar.

“The Rolling Stones — On Air" salió a la venta la semana pasada y cuenta con 32 canciones que originalmente se transmitieron entre 1963 y 1965 en la BBC, en programas como "Saturday Club," ''Top Gear" y "The Joe Loss Pop Show”.

“Era un momento raro grabar en Londres en 1963 y 64. Tanto nosotros como los Beatles solíamos vernos y decir, ‘¿Qué van a hacer mañana? Bueno, vamos al programa de Joss Loss en la BBC Radio' y nos daba escalofríos porque ninguno sabía cómo grabar estas cosas”, dijo Richards.

“Para mí son piezas increíbles de historia”, apuntó. Aunque “apenas me acuerdo de algunas de ellas”.

Ocho de las canciones nunca fueron grabadas o lanzadas comercialmente. Richards dijo que recuerda la histeria de la época.

“Era tan frenético, todo era frenético. El horario era frenético, los fans en especial eran frenéticos. Era una época de adolescentes quinceañeras”, recordó. “Era tan apabullante. ... A los 19 años todo era un poco borroso, pero muy agradable, debo admitir”.

"On Air" incluye canciones conocidas de los Stones como "(I Can't Get No) Satisfaction" así como covers de temas de Chuck Berry como "Roll Over Beethoven", ''Memphis, Tennessee", ''Beautiful Delilah" y "Come On", el sencillo con el que los Stones debutaron.

"Él (Berry) lo tenía todo: la letra, el sentido del ritmo, es increíble. Todavía me maravillo cuando escucho las grabaciones, las de Chess Records, ahora. Vuelvo a ellas para recargarme”, dijo Richards sobre la obra del músico fallecido en marzo.

"De lo único que Chuck y yo solíamos reírnos antes de que partiera, era que desafortunadamente su éxito era 'My Ding-a-Ling’", agregó Richards riendo. "Desgraciadamente esa pieza tonta se convirtió en su grabación más vendida”.

A comienzos de la década de 1960, la alineación de los Stones también incluía a Mick Jagger, Charlie Watts, Brian Jones y Bill Wyman. Richards dijo que eran una “banda de club que de alguna manera logró expandirse al gran escenario”.

La agrupación regresó a sus raíces de blues el año pasado con el lanzamiento de "Blue & Lonesome", que les valió una nominación al Grammy al mejor álbum de blues tradicional. Ahora trabaja en un disco de piezas originales.

"Estamos comenzando a poner manos a la obra para un nuevo álbum. Estoy en contacto con Don Was", dijo Richards.

