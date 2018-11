Rozalén busca sanar heridas con “Cuando el río suena...”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Rozalén buscó sanar heridas y eso la llevó hasta los Latin Grammy. La cantautora española se medirá el jueves por el gramófono dorado al álbum del año por “Cuando el río suena...”, una producción de profundo contenido social que incluye el tema por la igualdad de los derechos para las mujeres “La puerta violeta”, nominado a canción del año.

“Me he pasado de intimidad porque no solo he contado historias mías y algunas son un poco duras, sino que he contado las de mi familia que tienen que ver con la historia de mi país”, dijo la cantautora española en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press desde Madrid. “Toco temas que duelen mucho pero de los que la gente suele hablar bastante, heridas que no se han curado”.

Uno de esos es precisamente “Justo”, el cual dedica a un tío abuelo desaparecido durante la Guerra Civil española, del que no habían sabido nada en 77 años. Fue gracias a esta canción y al apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que Rozalén pudo dar a su familia la pieza del rompecabezas que llevaba tanto tiempo perdida cuando confirmaron la fosa común en la que se encontraban sus restos.

“He vuelto a creer en los fantasmas. Creía que lo llevaba en la nuca todo el tiempo”, dijo sobre el contacto que llegó a tener con su tío abuelo a través de la canción. “Es súper emocionante poder decirle a mi abuela que ya sabía a dónde podía llevarle una flor a su hermano, comprobar cómo se cierra una herida... El duelo se tiene que cerrar de verdad para que haya salud mental familiar”.

La canción de Rozalén resuena especialmente en México, donde hay decenas de miles de desaparecidos en los últimos años por la violencia del narcotráfico. Pero también recuerda a los desaparecidos por la dictadura en Argentina.

“Hay tanto que nos une. Hasta las cosas tristes como es la memoria histórica, como es la lucha feminista”, dijo. “Estamos súper unidos y pasan las mismas cosas, quizá a diferente tiempo, pero al final somos lo mismo”.

“La puerta violeta”, que dedica a la lucha por la igualdad de género, ha llevado muchos admiradores de Rozalén a pintar puertas de ese color y compartir fotografías en las redes sociales.

“Es muy significativo que esa canción haya llegado a una nominación de los Latin Grammy. Me parece que quiere decirnos que algo importante está pasando con la lucha de las mujeres y que quizá más gente de lo que pensamos desea realmente la igualdad entre hombres y mujeres”, dijo la cantante. “Cada vez hay menos miedo de hablar de eso, de feminismo, que es lo que significa, no otra cosa”.

“Cuando el río suena...” también aborda el tema de los refugiados y la historia de amor del padre de la cantante, quien fue sacerdote por una década antes de enamorarse de la madre de la artista. Tiene un dueto con el rockero argentino Kevin Johansen en “Antes de verte” y una versión del clásico de la folclorista chilena Violeta Parra “Volver a los diecisiete”.

Hablando de Parra, Rozalén la tiene entre sus influencias al igual que a Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui y Chavela Vargas, también favoritos de su colega mexicana Natalia Lafourcade con quien recientemente colaboró en la versión acústica de “Danza de gardenias”. Lafourcade está nominada al Latin Grammy por esa misma canción, pero en su versión con Los Macorinos.

“Cantar con Natalia fue un sueño, es una de mis artistas favoritas”, dijo Rozalén. “Para mí lo más importante es el poder compartir escenario y encima si lo haces con gente que admiras tanto me parece surrealista”.

Rozalén se encuentra en Las Vegas para asistir a la ceremonia de los Latin Grammy.

“Esto parece mi boda. Llevo semanas pensando qué me voy a poner porque yo soy un poco desastre para la moda”, dijo la artista, que planea usar un atuendo muy español para la ocasión.

Tras los Latin Grammy se presentará el viernes en Bogotá y el sábado en Medellín, Colombia. En diciembre viajará a México para dar conciertos en el Plaza Condesa capitalino y el Festival Catrina en Puebla, así como en Monterrey, Querétaro y Guadalajara.

___

Berenice Bautista está en Twitter como https://twitter.com/BereniceBau.

___

En Internet:

https://www.rozalen.org/

https://www.latingrammy.com/es