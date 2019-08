Taylor Swift gana el premio al video del año en los MTV

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Missy Elliott trajo a la vida real sus excéntricos, coloridos e innovadores videos musicales cuando presentó un popurrí de los éxitos que ha lanzado a lo largo de dos décadas de carrera el lunes por la noche en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) en los que fue reconocida con el Premio Michael Jackson Video Vanguard.

Taylor Swift se llevó el premio al video del año por "You Need to Calm Down", mientras que Rosalía y J Balvin ganaron el premio al video latino del año por “Con altura”, su canción con El Guincho.

Elliott interpretó canciones famosas de su repertorio como "Work It" y ''Lose Control" y bailó con diferentes vestuarios, incluyendo una bolsa de basura inflada que lució con la confianza y el carisma que la caracteriza en el video de "The Rain (Supa Dupa Fly)" en 1997.

“He trabajado diligentemente por más de dos décadas y nunca pensé que estaría parada aquí recibiendo este premio”, dijo Elliott en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

La rapera, cantante, compositora, productora y eventual bailarina en sus videos, dijo que quería dedicar su premio a los bailarines del mundo: “No son de utilería, ustedes son la cereza del pastel”, dijo.

Swift arrancó los VMAs, luciendo un corsé dorado para interpretar de su himno gay “You Need to Calm Down", que incluyó un gran arcoíris detrás de ella. Después tomó su guitarra para tocar la balada "Lover", que da título a su álbum lanzado el viernes.

Swift ganó el premio más importante de la noche, video del año, por "You Need to Calm Down". Swift y varias de las personas que participaron en su video subieron al escenario para recibir el reconocimiento.

“Quiero decir que este es un premio votado por los fans así que primero quisiera decir gracias a los fans porque en este video se dijeron varias cosas importantes, así que el hecho de que votaran por él significa que quieren un mundo en el que todos sean tratados por igual”, dijo Swift.

Rosalía y J Balvin subieron juntos al escenario por el premio a mejor video latino por su éxito “Con altura”.

“Vengo de Barcelona y me siento muy contenta por representar el lugar de donde vengo, representando a mi país, mi cultura, gracias por dejarme cantar esta noche, voy a cantar en español”, dijo Rosalía quien momentos más tarde interpretó “Yo x Ti, Tu x Mi” con Ozuna.

J Balvin aprovechó para hablar a favor de los latinos y de la emergencia por los incendios en la Amazonía.

“Estoy muy orgulloso de ser latino, somos parte de la pandilla latina”, dijo. “Necesitamos ayuda para la selva del Amazonas porque está incendiándose, necesitamos ayuda para la selva”.