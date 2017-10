U2 exalta el espíritu de México tras los sismos

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Hacia el final del primer concierto de la gira Joshua Tree de U2 en la Ciudad de México, Bono no pudo más que cambiar la letra de su éxito “One” para decir en español “¡Viva México! ¡Viva la vida!”, mientras en una enorme pantalla detrás del escenario se proyectaba la bandera mexicana.

“Esta es una ciudad que sabe cómo trabajar unida, gracias por su gran trabajo, gracias por salvar vidas, hay muchos héroes en esta ciudad. Quisiera decir algo, este país ha pasado por muchas cosas en las últimas semanas, pero a lo largo de los años...”, dijo el cantante el martes por la noche cuando el público lo interrumpió con el clásico grito de “¡Mé-xi-co, Mé-xi-co!” que se suele escuchar en partidos de fútbol y otras celebraciones.

“No hay nada más que decir que eso”, continuó el vocalista. “No se puede hacer otra cosa cuando trabajan juntos como uno. Piensen en todos los que perdieron sus vidas”, agregó antes de comenzar “One”.

El 7 y el 19 de septiembre México fue sacudido por fuertes sismos que han dejado más de 450 muertos en conjunto, así como a miles de personas sin hogar y cuantiosos daños materiales en el sur y centro del país.

Previo a sus conciertos del martes y miércoles la banda irlandesa anunció que haría una donación para la construcción de refugios para damnificados junto con la Organización Mexicana de Respuesta a Emergencias CADENA. Los refugios beneficiarían a 16.000 personas.

Pese a su cercanía con el terremoto del 19 de septiembre, el Foro Sol con capacidad para 60.000 asistentes estaba lleno y el público animado. En dos momentos diferentes la gente coreó la canción tradicional mexicana “Cielito lindo” con las luces de sus celulares encendidas.

El amor de U2 y México es mutuo. La agrupación se ha presentado en la capital mexicana en 1992, en el Palacio de los Deportes; 1997, en el Foro Sol, y 2006 y 2011 en el estadio Azteca.

El concierto del martes incluyó el lado A y el lado B de “The Joshua Tree”, el álbum de 1987 considerado uno de los mejores de la banda, y que dominó las listas de popularidad con éxitos como “With or Without You” y "I Still Haven't Found What I'm Looking For" y que la RIAA certificó diamante por 10 millones de copias vendidas en 1999. Entre las rarezas de la noche se destacaron “Bullet the Blue Sky”, “Exit” y “Spanish Eyes”, con la que U2 cerró el concierto.

“Lo intentamos en el ensayo y fue bastante horrible, digo, la forma en la que lo tocamos; la canción es absolutamente increíble”, confesó Bono antes de entonar esa última pieza.

Otro momento que encendió al público fue cuando la banda dedicó “Ultra Violet” a “todas las grandes mujeres con las que compartimos nuestras vidas”, incluyendo hermanas, hijas y las mujeres en el público.

“La casa no descansa en la tierra, sino en los hombros de una mujer”, dijo Bono en español.

Durante la canción aparecieron en la pantalla imágenes de personalidades como Salma Hayek, María Félix, Mercedes Sosa, Gloria Estefan, Sor Juana, Frida Kahlo y Rosario Castellanos.

“Es un día hermoso para que las mujeres del mundo se unan para cambiar la historia”, dijo Bono al interpretar “Beautiful Day”. Esta canción también incluyó un saludo al rockero Tom Petty, fallecido el lunes.

Al comienzo del concierto, cuando sonó el himno antiviolencia “Sunday Bloody Sunday”, Bono dijo: “¿Ven lo que nos pasó en Las Vegas? Nunca más, nunca más”, en referencia al atentado cometido por un tirador durante un festival de música country que dejó un saldo de 59 muertos y más de 500 heridos.

U2, que completan el bajista Adam Clayton, el baterista Larry Mullen Jr. y el guitarrista The Edge, continuará la gira por el 30 aniversario de “The Joshua Tree” en Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo.