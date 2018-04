Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Apple Music, en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “X” - Nicky Jam y J Balvin

2.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

3.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico

4.- “Dura” – Daddy Yankee

5.- “Cómo le digo” - Khea

6.- “Nena maldición” - Paulo Londra con Lenny Tavarez

7.- “Te amo” - Piso 21 con Paulo Londra

8.- “Bella” - Wolfine

9.- “Amorfoda” - Bad Bunny

19.- “Si te sentís sola” - Duki

CHILE

1.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico

2.- “X” - Nicky Jam y J Balvin

3.- “La player (Bandolera)” - Zion & Lennox

4.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

5.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny

6.- “Dura” – Daddy Yankee

7.- “Bella” - Wolfine

8.- “Déjala que vuelva” - Piso 21 con Manuel Turizo

9.- “Loca (Remix)” - Khea y Bad Bunny con Cazzu

10.- “Échame la culpa (Not On You remix)” - Luis Fonsi con Demi Lovato

COLOMBIA

1.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico

2.- “La player (Bandolera)” - Zion & Lennox

3.- “X” - Nicky Jam y J Balvin

4.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny

5.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

6.- “Ambiente” - J Balvin

7.- “Te amo” - Piso 21 con Paulo Londra

8.- “Bella” - Wolfine

9.-“Dura” – Daddy Yankee

10.-“No hay nadie más” - Sebastián Yatra

ESPAÑA

1.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico

2.- “X” - Nicky Jam y J Balvin

3.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

4.- “Lo malo” - “Operación Triunfo 2017” - Aitana Ocaña y Ana Guerra

5.- “Duro y suave” - Leslie Grace y Noriel

6.- “Usted” - Juan Magán y la Mala Rodríguez

7.- “A partir de hoy” - David Bisbal y Sebastián Yatra

8.- “1, 2, 3” - Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Guetto

9.- “Dura” – Daddy Yankee

10.- “I Like It” - Cardi B, Bad Bunny y J Balvin

ESTADOS UNIDOS (música latina)

1.- “Ambiente” - J Balvin

2.- “Colors” - Jason Derulo y Maluma

3.- “Sexo” - Residente y Dillon Francis con iLe

4.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny

5.- “Explícale (remix)” - Yandel, Bad Bunny y Noriel con Cosculluela y Brytiago

6.- “Qué tontería” - La Séptima Banda

7.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico

8.- “Mi cubana remix” - Eladio Carrion, Khea, Cazzu y Ecko

9.- “Trust Me Baby” - Empress Of

10.- “Parrandeando” - Los Tucanes de Tijuana

MÉXICO

1.- “X” - Nicky Jam y J Balvin

2.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

3.- “Bella” - Wolfine

4.- “Dura” – Daddy Yankee

5.- “To my love” (Tainy Remix) - Bomba Estéreo

6.- “Déjala que vuelva” - Piso 21 con Manuel Turizo

7.- “El préstamo” - Maluma

8.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico

9.- “One kiss” - Calvin Harris y Dua Lipa

10.- “Call Out My Name” - The Weeknd

VENEZUELA

1.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico

2.- “Dura” – Daddy Yankee

3.- “X” - Nicky Jam y J Balvin

4.- “Solita” - Ozuna con Bad Bunny, Wisin y Almighty

5.- “Robarte un beso” - Carlos Vives y Sebastián Yatra

6.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny

7.- “El préstamo” - Maluma

8.- “Sensualidad” - Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin con Mambo Kingz y DJ Luian

9.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin

10.- “Loca (Remix)” - Khea y Bad Bunny con Cazzu