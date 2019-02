Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Apple Music, en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko

2.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow

3.- “Adán y Eva” - Paulo Londra

4.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G

5.- “break up with your girlfriend, i'm bored” - Ariana Grande

6.- “Un año” - Sebastián Yatra y Reik

7.- “7 Rings” - Ariana Grande

8.- “Desconocidos” - Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo

9.- “Adictiva” - Daddy Yankee y Anuel AA

10.- “Sin culpa” - Duki con DrefQuila

CHILE

1.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow

2.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko

3.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G

4.- “Amanece” - Anuel AA y Haze

5.- “No te enamores” - Paloma Mami

6.- “Adán y Eva” - Paulo Londra

7.- “Adictiva” - Daddy Yankee y Anuel AA

8.- “Not Steady” - Paloma Mami

9.- “Sigue bailándome” - Darkiel, Eladio Carrion, Brray, Myke Towers y Yann’CC

10.- “Baila baila baila” - Ozuna

COLOMBIA

1.- “Pa olvidarte (remix) - ChocQuibTown, Zion & Lennox y Farruko con Manuel Turizo

2.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G

3.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko

4.- “Adán y Eva” - Paulo Londra

5.- “Desconocidos” - Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo

6.- “Te vi” - Piso 21 con Micro TDH

7.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow

8.- “Amanece” - Anuel AA y Haze

9.- “Un año” - Sebastián Yatra y Reik

10.- “Créeme” - Karol G y Maluma

ESPAÑA

1.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow

2.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G

3.- “Baila baila baila” - Ozuna

4.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko

5.- “Pa’ llamar tu atención” - C. Tangana y Alizzz con MC Bin Laden

6.- “Imposible” - Luis Fonsi y Ozuna

7.- “Un año” - Sebastián Yatra y Reik

8.- “Adán y Eva” - Paulo Londra

9.- “Ni bien ni mal” - Bad Bunny

10.- “Amanece” - Anuel AA y Haze

ESTADOS UNIDOS (pop latino)

1.- “I Like It” - Cardi B, Bad Bunny y J Balvin

2.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko

3.- “Back In the City” - Alekjandro Sanz y Nicki Jam

4.- “Deberías estar aquí” - Río Roma

5.- “Como tú mujer” - Luz Marí

6.- “Perdido” - Carlos Baute con Joey Montana

7.- “Por qué será??? - Yulien Oviedo y Gente de Zona

8.- “Pa olvidarte (remix) - ChocQuibTown, Zion & Lennox y Farruko con Manuel Turizo

9.- “Cama vacía” - Ozuna

10.- “Sola” - Luis Fonsi

MÉXICO

1.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko

2.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G

3.- “Adán y Eva” - Paulo Londra

4.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow

5.- “Te vi” - Piso 21 con Micro TDH

6.- “Desconocidos” - Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo

7.- “Un año” - Sebastián Yatra y Reik

8.- “break up with your girlfriend, i'm bored” - Ariana Grande

9.- “Baila baila baila” - Ozuna

10.- “Ella quiere beber” - Anuel AA con Romeo Santos

VENEZUELA

1.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko

2.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow

3.- “Amanece” - Anuel AA y Haze

4.- “Pa mí (remix)” - Dalex, Rafa Pabón y Khea con Sech, Cazzu, Feid y Lenny Tavarez

5.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G

6.- “Adictiva” - Daddy Yankee y Anuel AA

7.- “Pa olvidarte (remix) - ChocQuibTown, Zion & Lennox y Farruko con Manuel Turizo

8.- “Adán y Eva” - Paulo Londra

9.- “Ella quiere beber” - Anuel AA con Romeo Santos

10.- “Que le dé” - Rauw Alejandro & Nicky Jam