Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- "Reggaetón lento(bailemos)" - CNCO

2.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

3.- "Vente pa' ca" - Ricky Martin con Maluma

4.- "La bicicleta" - Carlos Vives con Shakira

5.- "Traicionera" - Sebastián Yatra

6.- "Andas en mi cabeza" - Chino y Nacho con Daddy Yankee

7.- "Safari" - J Balvin con Pharrell Williams, BIA & Sky

8.- "Desde esa noche" - Thalía con Maluma

9.- "Tú y yo" - Tommy Torres

10.- Duele el corazón" - Enrique Iglesias

(Fuente: Radio Disney)

CHILE

1.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

2.- "Reggaetón lento (bailemos)" - CNCO

3.- "Vacaciones" - Wisin

4.- "Otra vez" - Zion & Lennox con J Balvin

5.- "Don't Wanna Know" - Maroon 5 con Kendrick

6.- "Let Me Love You" - DJ Snake con Justin Bieber

7.- "Báilame despacio " - Xantos con Dynell

8.- "Rockabye" - Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie

9.- "Sin contrato" - Maluma

10.- "Ay mi Dios" - AmChino con Chacal, Pitbull y Yandel

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- "Shape of You" - Ed Sheeran

2.- "Rockabye" - Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie

3.- "Starving" - Hailee Steinfeld y Grey con Zedd

4.- "Don't Wanna Know" - Maroon 5 con Kendrick

5.- "I Feel It Coming" - The Weeknd con Daft Punk

6.- "Side to Side" - Ariana Grande con Nicki Minaj

7.- "I Don't Wanna Live Forever" - ZAYN con Taylor Swift

8.-"Bad Things" - Camila Cabello

9.- "No Lie" - Sean Paul con Dua Lipa

10.- "Tuesday" - Burak Yeter con Danelle Sandoval

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- "Despacito" - Luis Fonsi con Daddy Yankee

2.- "Shape of You" - Ed Sheeran

3.- "Rockabye" - Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie

4.- "Reggaetón lento (bailemos)" - CNCO

5.- "Don't Wanna Know" - Maroon 5 con Kendrick

6.- "La lluvia en los zapatos" - Leiva

7.- "Sexual" - Neiked con Dyo

8.- "Just Hold On" - Steve Aoki con Louis Tomlinson

9.- "I Don't Wanna Live Forever" - ZAYN con Taylor Swift

10.- "Castle on the Hill" - Ed Sheeran

(Fuente: Los 40 Principales)

ESTADOS UNIDOS

1.- "Despacito" - Luis Fonsi con Daddy Yankee

2.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

3.- "El amante" - Nicky Jam

4.- "Adios amor" - Christian Nadal

5.- "Hasta el amanecer" - Nicky Jam

6.- "Otra vez" - Zion & Lennox con J Balvin

7.- "Reggaetón lento (bailemos)" - CNCO

8.- "Siempre te voy a querer" - Calibre 50

9.- "Safari" - J Balvin con Pharrell Williams, BIA & Sky

10.- "Chillax" - Farruko con Ky-Mani Marley

(Fuente: Revista Billboard)

MEXICO

1.- "Despacito" - Luis Fonsi con Daddy Yankee

2.- "Shape of You" - Ed Sheeran

3.- "Chantaje" - Shakira con Maluma

4.-"París"- The Chainsmokers con Emily Warren

5.- "Reggaetón lento (bailemos)" - CNCO

6.- "Rockabye" - Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie

7.- "Hear Me Now" - Alok, Bruno Martini con Zeeba

8.- "Safari" - J Balvin con Pharrell Williams, BIA & Sky

9.- "Just Hold On" - Steve Aoki & Louis Tomlinson

10.- "I Feel It Coming" - The Weeknd con Daft Punk

(Fuente: Los 40 Principales)

VENEZUELA

1.- "Tranca tú" - Dani Baron

2.- "Gozadera" - Don Omar con Wisin, El Potro Alvarez y Yandel

3.- "Que te vaya bien" - Omar Enrique con Eddy Herrera

4.- "Despacito" - Luis Fonsi con Daddy Yankee

5.- "Lágrimas no más" - Guaco

6.- "Quiero" - Omar Acedo con Jorge Celedón y El Potro Alvarez

7.- "Vacaciones" - Wisin

8.- "Infiel" - Sixto Rein con J Alvarez

9.- "Cántalo" - Ronald Borjas

10.- "El chisme" - Reykon con Jonathan Moly

(Fuente: Record Report)