En debate del Brexit, “Imagine” de Lennon inspira algunos

RAF CASERT (Associated Press)

BRUSELAS (AP) — En una cumbre de líderes europeos en Bruselas el jueves donde se abordó el tema de la salida británica de la Unión Europea, algunos participantes se inspiraron en la famosa canción “Imagine” de John Lennon para manifestar sus diferencias.

Varios de ellos rechazaron la insinuación del presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, de que Gran Bretaña podría revertir su decisión de abandonar la UE, afirmando que ahora lo que necesita es certeza sobre el futuro.

Tusk dijo que cuando amistades británicas le preguntan si cree que hay alguna manera en que Gran Bretaña pueda seguir siendo parte del bloque, respondió “que de hecho la UE fue fundada en base a sueños que parecían imposibles”.

"Así que ¿quién sabe? Hay quienes dicen que soy un soñador, pero no soy el único”, dijo Tusk citando famosa letra de “Imagine”.

Pero el primer ministro belga Charles Michel inmediatamente descartó esa posibilidad, afirmando que se debe respetar la voluntad del pueblo británico expresada en un referéndum en junio del 2016 a favor del Brexit.

"Yo no soy un soñador, y no soy el único”, respondió Michel, también citando la melodía de Lennon. Aseguró que ahora lo que necesita es certeza sobre el futuro y no distracciones innecesarias.

"Lo que se necesita es certeza, para nuestras compañías, para las compañías de Europa", declaró. "Si empezamos a hablar de que quizás el Brexit no ocurrirá, lo que estamos haciendo es generar incertidumbre”.

La canciller alemana Angela Merkel también se mostró a favor de enfocarse en el futuro de la salida británica de la Unión Europea.

"Para mí, trazar el futuro de los 27 países que quedan como miembros es más importante que las cuestiones sobre las negociaciones con Gran Bretaña sobre su salida”, dijo Merkel.