Tras especial de Netflix, Streisand dice no volverá a cantar

NUEVA YORK (AP) — Si desea ver a Barbra Streisand cantar en vivo, mejor mire su nuevo especial de Netflix. La emblemática artista dice que no volverá a subirse a un escenario.

Y no lo dice porque quiere que vea "Barbra: The Music ... The Mem'ries ... The Magic!" cuando se estrene en el servicio de streaming el miércoles. Streisand, quien no salió de gira por 27 años tras olvidar la letra durante una actuación en 1967, dijo que los conciertos en vivo le producen demasiados nervios como para considerar hacerlo de nuevo.

"No, no volvería a hacer nunca otro show. Es agotador", dijo la cantante y actriz.

"Nunca volveré a sentarme a planificar otro espectáculo como tuve que hacer para éste", añadió sobre el nuevo especial, grabado durante la parada de su gira en Miami el año pasado.

Streisand ha dicho antes adiós solo para volver a los escenarios de nuevo. Esta vez dice que habla en serio, aunque acota: "Yo nunca digo nunca".

Explicó que prefiere grabar música en un estudio y hacer películas: "Es algo privado. No me importa cómo me veo. ... No soy juzgada en el momento".

En una entrevista con The Associated Press, Streisand, de 75 años, habló sobre el especial; sobre su perra fiel, fallecida este año, y sobre las múltiples denuncias de acoso y abuso sexual contra hombres poderosos en Hollywood y la política.

AP: ¿En serio no va a hacer otra gira?

Streisand: No. No. Yo sé. No puedo. Sencillamente es demasiado difícil para mí. Desearía que me encantara. Hay tantos artistas que actúan prácticamente todo el año, tú sabes, 200 o 300 días del año. Les encanta. Y desearía sentirme de ese modo. Sería maravilloso porque es muy rentable, pero no puedo hacerlo. Es demasiado difícil. Pienso en lo que voy a comer después del show, tú sabes, planifico las comidas para librarme de la ansiedad.

De hecho hice esta última gira por una pintura. Había una pintura que quería y era costosa. Soy una gran admiradora de (Amedeo) Modigliani. Había una pintura que quería para la que realmente tuve que ahorrar. ... Se la presté al museo Tate en Londres. No puedo trabajar por dinero; tengo que trabajar por un objeto que me encanta, algo con lo que quiero vivir. ... ¿Qué hace el dinero? Va a algún lado, una acción, un bono, no lo veo. Pero una pintura la puedo ver todos los días y disfrutarla.

AP: ¿Qué pueden esperar sus fans del especial de Netflix?

Streisand: Trato de habitar cada canción, tú sabes, como actriz. Trato de pensar en todo (el especial) como la productora-directora. Trato de ser muy honesta con mi público, hablar sobre estos tiempos, sobre la falta de política.

AP: Cuando se relaja con Netflix, ¿qué le gusta ver?

Streisand: (Risas) Esa es una pregunta graciosa. Me gustan cosas como "The Crown", eso me encanta. Y la verdad es que mi esposo (James Brolin) y yo nos damos un atraco. Recuerdo cuando comenzamos a ver "Homeland", de algún modo vi ocho episodios seguidos. ¡Dios mío, acabamos de ver hasta la mañana! Es difícil esperar una semana, así que nos encanta.

AP: Ha trabajado en Hollywood durante muchos años. ¿Cree que hay menos tolerancia para el abuso sexual en la industria desde que la gente comenzó a denunciarlo y ha habido consecuencias serias?

Streisand: Sí, se puede entender. Quiero decir, justo antes de atender tu llamada estaba viendo MSNBC y una mujer estaba hablando sobre otra víctima de abuso de Roy Moore. ... Las mujeres tenían miedo. ¿Qué dices? ¿Qué le dices a un hombre que te está tocando de manera inapropiada? O (las mujeres tienen) miedo de perder sus trabajos o lo que sea. Es un acertijo. Y ahora tienen el apoyo de otras mujeres, así que se están pronunciando.

Los cumplidos deben permitirse. Es el contacto físico o el constante abuso, probablemente, el no renunciar a alguien. ... Yo estoy a favor de la verdad, pongámoslo de esa manera. Creo en la verdad, es la esencia de vivir en una democracia. Como dijo el Dalai Lama, hay compasión en la verdad. Yo tuve que aprender eso también. Pero estos son tiempos difíciles.

¿Sabes qué me preocupa? Lo que los niños están escuchando, lo que nuestra próxima generación está oyendo y viendo. Lo que me enfurece estos días es, "¿Están viendo ellos que está bien mentir o alardear sobre el abuso sexual? Esas son solo conversaciones de vestuario". ¿Está bien ver que el jefe de gobierno nunca se disculpe o que tome represalias? ¿Está bien tratar de silenciar a la gente en la prensa cuando no están de acuerdo contigo? ¿Carecer de bondad y humildad? No está tan bien.

AP: ¿Cómo se ha sentido tras la muerte de su perra, que aparece en el especial de Netflix?

Streisand: Ella siempre estaba a mi lado. Los últimos 14 años iba para todos lados conmigo, estuvo en cada actuación. Fue como perder a un hijo. Fue terrible.

