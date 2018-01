Estos íconos de la música nunca han ganado un Grammy

NUEVA YORK (AP) — ¿Se acuerdan cuando la serie de televisión "Glee" obtuvo una nominación al Grammy por su versión de "Don't Stop Believin'" de Journey en los Grammy de 2011, compitiendo con Sade, Maroon 5 y Paramore?

Es normal que no lo recuerdan, pero adivinen quién nunca fue nominado por "Don't Stop Believin''': Journey.

La banda, miembro del salón de la fama del Rock and Roll, nunca ha ganado un Grammy y solo han estado nominada una vez en toda su carrera.

Es una de muchos astros de la música que de alguna manera han sido desairados por los Grammy, a pesar de que músicos mucho más jóvenes como Kanye West y Beyonce han ganado más de 20 premios cada uno.

"Estoy muy agradecido de que los fans (todavía) estén ahí sin importar lo que tengo en mi repisa”, dijo Neal Schon de Journey en una entrevista con The Associated Press. "Si pasa sería un gesto lindo y algo para recordar todo lo que uno ha hecho y logrado, pero ¿sabes qué? Lo tengo en el corazón”.

Los Rolling Stones, sorprendentemente, solo han ganado dos Grammy y Led Zeppelin finalmente consiguió su primero en el 2014. El fallecido Lou Reed obtuvo únicamente un gramófono, al mejor video musical versión larga, mientras que su antigua banda, The Velvet Underground, nunca fue reconocida por su música.

A continuación una lista de íconos de la música que no pueden poner estas tres palabras antes de sus nombres: ganador del Grammy.

— Diana Ross, Premio a la Trayectoria, 12 nominaciones: ¿Cómo puede ser esto posible? Quizá esto vale por algo: Ross sí recibió un Premio a la Trayectoria, un reconocimiento fuera de competencia, de la Academia de la Grabación en 2012.

— Snoop Dogg, 16 nominaciones: ¡Ya se merece un hueso!

— Bob Marley, Premio a la Trayectoria, 0 nominaciones: El primer Grammy en la categoría de reggae se entregó en 1985, cuatro años después de que muriera Marley. A pesar de eso todos sabemos que debió haber ganado o por lo menos sido nominado en las categorías de álbum, canción y grabación del año, mientras estaba vivo. Al menos sus hijos han sido galardonados en los Grammy: Ziggy y Stephen tienen ocho gramófonos cada uno, mientras que Damian, Cedella y Sharon tienen tres cada uno.

— Chuck Berry, Premio a la Trayectoria, 0 nominaciones: Beethoven acaba de retorcerse en su tumba.

— The Beach Boys, Premio a la Trayectoria, 4 nominaciones: "Good Vibrations" no tuvo tan buena vibra cuando perdió en tres categorías en los Grammy de 1967.

— Patsy Cline, Premio a la Trayectoria, 0 nominaciones: Cline murió en 1963, cuatro años después de que los Grammy entregaran su primer premio.

— Jimi Hendrix, Premio a la Trayectoria, 1 nominación: Lo que duele más que su única nominación es que fue por su interpretación instrumental de "The Star-Spangled Banner", el himno nacional estadounidense, y no por una canción original.

— Queen, 4 nominaciones: Bog Seger y Chicago son responsables de haberle ganado a "Bohemian Rhapsody" y "Another One Bites the Dust" en los Grammy.

— Notorious B.I.G, 4 nominaciones: Rompe el corazón que Biggie haya perdido dos Grammy en la ceremonia de 1998, que se realizó casi un año después de su muerte, y que le haya ganado su gran amigo Puff Daddy. Pero hay algo peor: tratar de entender el hecho de que la canción épica de B.I.G "Hypnotize" haya perdido en la categoría de mejor interpretación de rap ante "Men in Black" de Will Smith.

— Tupac Shakur, 6 nominaciones: Al menos Tupac perdió ante los Fugees, Bone Thugs-N-Harmony y el sencillo debut de Eminem "My Name Is".

— Depeche Mode, 5 nominaciones: Justin Timberlake y Janet Jackson superaron a Depeche Mode en la década del 2000, cuando el grupo compitió en la categoría de mejor grabación dance en distintos años.

— Patti Smith, 4 nominaciones: Sheryl Crow y Fiona Apple rockearon más duro que Smith, de acuerdo con los Grammy, cuando Smith fue nominada a mejor interpretación rock vocal femenina en dos años diferentes. Smith también perdió ante Carol Burnett y Jimmy Carter en la categoría de mejor álbum hablado.

— Janis Joplin, Premio a la Trayectoria, 2 nominaciones: Al menos Joplin perdió en la ceremonia de 1972 ante "Tapestry" de Carole King y "Bridge Over Troubled Water" de Aretha Franklin.

— Nas, 13 nominaciones: ¿Existe algún rapero más artístico y profundo en su lírica que Nas? Es casi que el tipo de artista para el que se crearon los Grammy, pero de alguna manera u otra siempre se ha ido con las manos vacías.

— Run-D.M.C., Premio a la Trayectoria, 1 nominación: En la gala de 1987 no existían las categorías de rap, así que Run D.M.C. compitió en la de mejor interpretación vocal de R&B de un dúo o grupo por su álbum "Raising Hell". El premio fue para Prince and the Revolution, por su clásico funky "Kiss".

— A Tribe Called Quest, 4 nominaciones: Este es de algún modo un premio de consolación: Q-Tip ganó el Grammy a la mejor grabación dance con The Chemical Brothers por "Galvanize".

— Kenny Chesney, 6 nominaciones: Cinco de las seis nominaciones de Chesney al Grammy han sido por colaboraciones, así que este año la postulación a mejor álbum country marca un nuevo hito para este cantante veterano. Quizás estar como solista cierre el trato.

_Otros artistas que han sido galardonados por su trayectoria pero que no han ganado un Grammy en competencia son The Ramones, The Who y Buddy Holly.

_Y entre los artistas sin nominaciones ni Premios a la Trayectoria están Bjork, Guns N Roses, Iggy Pop, Kiss, Morrissey, Oasis, Rush, The Kinks, The Strokes y Queens of the Stone Age.

