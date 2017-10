635x357 La música aviva el espíritu de los mexicanos en el Zócalo. BERENICE BAUTISTA (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ante los devastadores sismos en México, el concierto Estamos Unidos Mexicanos del domingo en el Zócalo de la Ciudad de México fue un llamado para apoyar las tareas de recuperación, pero también una muestra de admiración por la respuesta del pueblo ante la catástrofe.

El megaconcierto reunió, entre otros, a Juanes, Miguel Bosé, Julieta Venegas, Los Ángeles Azules, Mon Laferte. Muchos artistas más se sumaron en video, como Shakira, Enrique Iglesias, Coldplay _ que estrenó la canción con fines benéficos “Life is beautiful”_ y Roger Waters, que interpretó “Wish You Were Here” con la bandera mexicana de fondo y cambió una estrofa para decir “desearíamos estar con ustedes”.

“Es una presentación completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Es una presentación para que el mundo sepa que México es fuerte y su gente tiene un corazón de oro y su gente se ayuda”, dijo el astro puertorriqueño Chayanne, quien pidió donar cualquier cantidad, aunque sea pequeña, a organizaciones como Cruz Roja. “No podía faltar a este escenario esta noche y decirles lo mucho que los quiero y lo mucho que me duele por lo que muchas familias están pasando”.

“Yo amo este país por muchísimas razones muchachos, pero lo que he visto estas últimas semanas que ha pasado entre ustedes después de lo sucedido es muy inspirador”, dijo Juanes, quien interpretó sus éxitos “A dios le pido” y “La camisa negra”.

“(Es) un país fuerte y guerrero que se va a levantar sí o sí y estar aquí con ustedes es un placer inmenso. A todos, sigan donando, no lo dejen de hacer, todavía falta muchísimo. Hasta que la última persona recupere su casa no será suficiente”, agregó el colombiano.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando las 100.000 personas reunidas en la plaza principal de la Ciudad de México entonaron el himno nacional. Tras esto, Pepe Aguilar interpretó piezas de música ranchera que hicieron corear a la multitud y convirtieron el concierto en una auténtica gala mexicana.

Sin embargo, fue Enrique Bunbury el que sorprendió a todos al subir al escenario acompañado de un mariachi y cantar como el mejor intérprete de música regional. El cantante español explicó que se le ocurrió la idea cuando su banda habitual no pudo reunirse para el concierto.

“Hoy músicos y cantantes de diferentes nacionalidades nos hemos subido al escenario del Zócalo con el humilde propósito de devolverles un poco de alegría. Es lo mínimo quizás comparado con lo que personalmente e independientemente de mi carrera profesional yo le debo a este país. Sin duda, sin México yo no sería la misma persona”, dijo Bunbury, a quien el público pedía que cantara más.

Timbiriche interpretó sus alegres “México, México” y “Con todos menos conmigo”. Uno de sus integrantes, Sasha Sokol, pidió recordar a las víctimas los sismos del 7 y 19 de septiembre, que causaron 98 y 363 muertos, respectivamente, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

“Recordémoslos, honrémoslos. En segundo lugar a quienes perdieron su techo, a quienes perdieron sus pertenencias a quienes hoy tal vez piensan que lo han perdido todo, demostrémosles que no están solos, demostrémosles que entendemos que el bienestar del otro es nuestro propio bienestar”, dijo Sokol.

El público se dio cita desde el mediodía para el concierto que arrancó pasadas las cinco de la tarde y no se retiró a pesar de una suave pero intermitente lluvia que los acompañó durante toda la cita.

Julieta Venegas, Carla Morrison y Mon Laferte pidieron al público que esté pendiente de la manera de actuar de los gobernantes, y a los dirigentes que responden a la altura del pueblo mexicano.

“Este país me recibió con los brazos abiertos, porque este es un país tremendamente generoso y hace 10 años soy parte de este país”, dijo Laferte, que nació en Chile. “Especialmente este mensaje va para los gobernantes de este país, señores gobernantes deberían sentirse orgullosos de su pueblo y deberían ser dignos, estar a la altura del pueblo que tienen”.

México celebrará elecciones presidenciales en 2018 y el sismo ha sido una importante prueba para el gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, que luchará por mantenerse en el poder.

“Necesitamos elegir a gente que sea digna del país que tenemos, digna de la fuerza que tenemos y que hemos demostrado, así que ¡Viva México! A reconstruirnos y a votar por gente decente, por favor”, manifestó Venegas.

Samo de Camila también recriminó al gobierno por no ofrecer la respuesta que se esperaría ante esta catástrofe. Las primeras imágenes tras el sismo del 19 de septiembre mostraron a civiles levantando escombros y haciendo donaciones para apoyar a los damnificados.

“Vivimos algo bien duro, un aprendizaje para todos. Se nos movió la tierra, se nos movió el alma y algo que me gustó es ver a un país que respondió bien pinche rápido”, señaló Samo, quien hizo corear a los fans con “Mientes”. “Más rápido que el gobierno, más rápido que todos, ahora cómo sería tomar ese sentimiento y mantenerlo para el futuro, que no pasen otros años para recordar cómo se siente tomarle la mano al de al lado y decirle te quiero un chingo carnal”.

Bronco inició el concierto con el pie derecho al hacer bailar a la gente con “Nunca voy a olvidarte” y “Sergio el bailador”. “México es fuerza y recuerden que Estamos Unidos Mexicanos”, dijo el vocalista Lupe Esparza.

Ha*Ash pidió donaciones para la organización Save The Children, mientras que Carlos Rivera y Miguel Bosé pidieron apoyar la campaña #LoveArmyMexico iniciada por el YouTuber Juanpa Zurita.