David Castañeda: “Los pleitos de hermanos son saludables”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para el actor de origen mexicano David Castañeda, los pleitos con los hermanos como los de la serie de Netflix “The Umbrella Academy” son bastante normales, incluso saludables.

“Quién tiene el control remoto, dónde se estaciona el carro, quién no sacó la basura”, dijo en una entrevista reciente en la Ciudad de México sobre algunos de los motivos por los que ha peleado con sus dos hermanas en la vida real. “Para mí es algo muy saludable el poder pelear porque así es como entiendes a tus hermanos. Si te la pasas todo el día siendo respetuoso con tus hermanos es muy aburrido”.

Castañeda vive una experiencia muy similar, sólo que a nivel superhéroe (con explosiones, golpes y amenazas de muerte) en la serie estrenada la semana pasada, donde interpreta a Diego “The Kraken” o Número 2.

La serie de acción, misterio y ciencia ficción fue escrita y producida por Steve Blackman (“Private Practice”, “Wild Card”), basada en el cómic de 2010 escrito por el exvocalista de la banda de rock My Chemical Romance Gerard Way e ilustrado por el brasileño Gabriel Bá.

Presenta a siete hermanos nacidos el 1 de octubre de 1989 de madres que no mostraban signos de embarazo hasta ese día. Los bebés son adoptados por el millonario excéntrico Reginald Hargreeves, quien se ofrece a hacerse cargo de su educación, pero en vez de llamarlos por su nombre, los llama por su número, de ahí el número de Diego.

Los otros hermanos son: Luther “Spaceboy”/Número 1, Allison “The Rumor”/Número 3, Klaus “The Séance”/Número 4, “The Boy”/Número 5, Ben “The Horror”/Número 6 y Vanya “The White Violín”/Número 7.

Diego es conocido por el apodo de “The Kraken” (el nombre de un monstruo marino) por su carácter amargo e impulsivo, aunque también tiene un lado seductor, y lo más importante, una habilidad especial para lanzar cuchillos.

Castañeda --quien nació en Los Ángeles, fue criado en México y regresó a Estados Unidos para estudiar la secundaria-- dijo que no era tan fan de los cómics cuando era pequeño, pero que sí le gustaba mucho el ánime japonés como Dragon Ball. Cuando le presentaron el personaje de Diego, lo que más le atrajo fueron sus pantalones ajustados y las escenas con cuchillos.

“Me gustaba mucho lo que era lo físico específicamente porque a mí cuando estaba chico me tocó hacer artes marciales, taekwondo”, dijo. “Cuando esta oportunidad me llegó inmediatamente me metí otra vez al gimnasio a entrenar”.

Castañeda también ha actuado en títulos como “Sicario: Day of the Soldado” (2018), y “Standing Up, Falling Down” (2019). A diferencia del cómic, en la serie Diego es de origen latino, pero no representa una gran diferencia con respecto a sus hermanos, pues ha recibido la misma educación que el resto de los hijos de Hargreeves.

“Fueron criados por un bato que es billonario que vive en un lugar donde hablan puro inglés”, dijo Castañeda.

Al comienzo de la serie rodada en Toronto los hermanos tienen años sin verse, hasta que muere su padre y coinciden en la mansión en la que crecieron. Los pleitos no se hacen esperar.

“Entre más chocamos, más estamos aprendiendo de nosotros mismos”, dijo Castañeda.

“Por eso a la gente le gusta, porque pueden verlo y decir: ah, este es mi tío, este es mi hermano, ese es mi papá y pueden relacionarse con cualquier personaje”, agregó.

A los hermanos los recibe Mr. Pogo, un chimpancé que puede hablar y estuvo a cargo de su educación.

Si Castañeda pudiera hablar con los animales, cree que se volvería vegetariano.

“A lo mejor compro un zoológico y me alejo de toda la gente”, apuntó.