Fallon: Episodio en Puerto Rico es “carta de amor” a la isla

LOS ANGELES (AP) — Jimmy Fallon califica el episodio de "Tonight Show" grabado en Puerto Rico con el creador de "Hamilton" Lin-Manuel Miranda como una carta de amor a la isla, que aún se recupera del devastador paso del huracán María.

"Es una verdadera celebración de Puerto Rico", dijo Fallon a The Associated Press sobre el episodio del martes del programa nocturno de NBC. "No es una celebración de las miserias propias, es una verdadera fiesta".

El especial busca impulsar el turismo e informar a los televidentes sobre distintas maneras de ayudar a reconstruir la isla, dijo Fallon. A cambio, prometió un "show de variedades a todo trapo".

"Es uno de los mejores programas, si no el mejor, que hayamos hecho. Es increíble", dijo.

La inspiración para llevar “Tonight” de Nueva York a Puerto Rico fue Miranda, quien es de origen puertorriqueño y le había hablado a Fallon el año pasado sobre sus planes de montar en la isla una temporada de "Hamilton", que se estrenó el viernes en San Juan.

Miranda, con algo de ayuda de Fallon, interpreta el número "The Story of Tonight" de su éxito de Broadway en la emisión del martes. Miranda está recaudando dinero en el territorio estadounidense para artistas y grupos culturales afectados por el paso de María en el 2017.

También aparecen como invitados los músicos Bad Bunny, José Feliciano y Ozuna, y Fallon muestra distintas actividades en la isla y hace el papel de amante de la buena comida junto al chef y activista José Andrés, quien encabezó un esfuerzo comunitario para alimentar a residentes de las áreas devastadas.

Un video musical con Fallon, Bad Bunny y la banda fija de "Tonight", The Roots, se filmó en el distrito histórico de San Juan e incluye bandas marchantes y bailarines, dijo el anfitrión.

"Tonight" cierra con Feliciano y Ozuna cantando el entrañable clásico "En mi Viejo San Juan".

El especial tiene por fin resaltar la cultura de Puerto Rico así como subrayar que la isla aún enfrenta vicisitudes por el desastre natural, incluyendo costos de restauración estimados por el gobierno en más de 130.000 millones de dólares.

Fallon dijo que algunas personas le han preguntado por qué él y "Tonight" se hicieron cargo del costoso y complicado episodio cuando él no es de Puerto Rico.

Su respuesta: "Pero soy estadounidense, y tenemos que dar un paso adelante, tenemos que ayudarnos unos a otros. Ese es el mensaje que Lin y José están enviando a través de sus organizaciones benéficas y de lo que están haciendo".

La satisfactoria reacción de los puertorriqueños a la presencia del programa fue abrumadora, dijo a la AP el lunes: "Dije tantas veces 'gracias' que mi español mejoró mucho".

El episodio refleja el esfuerzo del programa por mantenerse fresco, según Fallon.

"Siempre estamos cambiando, siempre estamos haciendo cosas diferentes y creciendo. Y pienso que es bueno, como diría mi mamá, salir un poco de la casa". Para Fallon, esto también significó ir a la calle a conocer a sus televidentes.

Mientras otros anfitriones de la TV noctámbula como Stephen Colbert de CBS se han ganado el pan y han visto subir sus ratings hablando sobre la contenciosa situación política actual, "Tonight" ha mantenido su curso como un programa popular que refleja el semblante alegre de Fallon. Una hora animada con el potencial de hacer bien está en su timonera.

Durante su breve tiempo libre en la isla, Fallon visitó un área afectada que aún enfrenta grandes retos, incluyendo el cierre de escuelas. Esto no es parte del episodio, pero el presentador ofrece información sobre cómo donar a organizaciones benéficas que están ayudando a la isla en su recuperación.

Fallon, asumiendo el papel de promotor de turismo en Puerto Rico, también recomienda ampliamente ir a la isla de vacaciones.

"Pueden divertirse y eso significaría tanto como donar”, señaló. “Es una situación en la que todos ganan".

