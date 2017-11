Jennifer Aniston regresa a la TV con Reese Witherspoon

LOS ANGELES (AP) — La estrella de "Friends" Jennifer Aniston regresa a la televisión y lo hace en sociedad con Reese Witherspoon.

El servicio de streaming de Apple dijo el miércoles que las actrices protagonizarán y producirán una serie de drama entre bambalinas sobre un programa de tertulia matutino.

Aniston saltó a la fama como Rachel en la exitosa serie de comedia de NBC "Friends", que se transmitió de 1994 al 2004. Entonces se enfocó en el cine, apareciendo en películas como "Office Space", ''Bruce Almighty" y "Marley & Me".

Witherspoon, ganadora de un Oscar por "Walk the Line", causó furor en la TV la temporada pasada con la serie de HBO galardonada con el premio Emmy "Big Little Lies", que protagonizó y produjo con Nicole Kidman.

La nueva serie marca una reunión televisiva para las actrices: Witherspoon y Aniston hicieron de hermanas en un episodio de "Friends".

Apuntarse el anticipado proyecto representa una victoria para Apple, que dijo que encargó dos temporadas del programa pero no anunció el título, la fecha de estreno ni si será distribuido en iTunes u otra plataforma.

La serie fue descrita por Apple como "una mirada interna a las vidas de las personas que ayudan a Estados Unidos a despertarse en la mañana, explorando los retos únicos que enfrentan las mujeres (y hombres) que desempeñan este ritual televisivo diurno".

Se inspirará en parte en "Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV" de Brian Stelter, corresponsal de medios senior de CNN. El libro de 2013 habla de la rivalidad entre "Today" de NBC y "Good Morning America" de ABC.

Stelter es un consultor en la serie y que Jay Carson ("House of Cards") está escribiendo el piloto. Carson además es productor ejecutivo junto a Witherspoon y Aniston.

Este programa y el relanzamiento de la serie de los 80 de Steven Spielberg "Amazing Stories" son los primeros dramas originales encargados por Apple tras la contratación de Zack Van Amburg y Jamie Erlicht para supervisar el contenido de video.