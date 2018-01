635x357 Kelly dice que Fonda no la puede sermonear. DAVID BAUDER (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Megyn Kelly acribilló a la actriz Jane Fonda el lunes en medio de una larga disputa por una entrevista que salió mal, la cual ha hecho resurgir el apodo de "Hanoi Jane".

Fonda apareció junto a Robert Redford en una de las primeras transmisiones de "Megyn Kelly Today" en septiembre en una entrevista para promover una nueva película. La entrevista se volvió tensa cuando surgió el tema de la cirugía plástica; mientras decía que la actriz de 80 años se veía “increíble”, Kelly agregó: "Leí que dijo que no está orgullosa de admitir que le han hecho cirugías ¿por qué no?”.

Fonda fulminó con la mirada a Kelly y dijo "¿Realmente queremos hablar de eso ahora?”, tras lo cual cambió el tema hacia la película.

Dese entonces la actriz ha criticado a Kelly por sacarlo a relucir y dijo a Variety durante el fin de semana que "fue tan inapropiado, muestra que no es una buena entrevistadora”.

Eso fue suficiente para Kelly, quien dijo que era tiempo de hablar de la “rutina de pobre de mí”. Señaló que Fonda había hablado de sus cirugías con otros medios antes de ir al su programa y también había hablado de darle un rostro cultural a las mujeres mayores. Si ese es el caso, “entonces es difícil de ignorar la cirugía plástica”, dijo Kelly.

“Le di la oportunidad de empoderar a otras mujeres, jóvenes y viejas en un tema que ella ha dicho conocer bien y ella lo rechazó”, dijo. “Está bien, pero no me arrepiento de la pregunta ni estoy aquí para recibir un sermón de Jane Fonda sobre lo que es apropiado o no es apropiado. Después de todo esta es una mujer cuyo nombre es sinónimo de indignación”.

Kelly señaló que muchos veteranos de guerra todavía le dicen "Hanoi Jane" a la actriz por su viaje de 1972 a Vietnam del Norte. Fonda se ha disculpado por ser fotografiada con armas antiaéreas pero no por el viaje, en el que criticó las políticas bélicas de Estados Unidos en la capital del país con el que el gobierno estadounidense estaba en conflicto.

"La indignación moral es un poco demasiado”, dijo Kelly mientras que agregó que Fonda "no puede sermonear a nadie sobre lo que califica como ofensivo”.

Se enviaron mensajes a la vocera de Fonda sin obtener respuesta.