Muere Bill Dana, cómico conocido por papel de José Jiménez. FRAZIER MOORE (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Bill Dana, un comediante que disfrutó de fama en los años 50 y 60 con su personaje del inmigrante mexicano José Jiménez, falleció.

Dana murió el jueves en su casa en Nashville, Tennessee, de acuerdo con la universidad de Emerson, su alma mater. Tenía 92 años.

A principios de su carrera escribió chistes para Don Adams y Steve Allen, en cuyos programas trabajó como guionista principal y miembro del elenco.

Nacido en Massachusetts en el seno de una familia húngara judía, Dana, cuyo verdadero nombre era William Szathmary, presentó por primera vez al personaje de José Jiménez en una edición de 1959 de "The Steve Allen Show". Fue para una entrevista en el segmento "Man on the Street" realizada por su compañera de reparto Pat Harrington Jr.

Al presentarse a sí mismo hablando mal inglés, "José Jiménez" hizo carcajear al público en el estudio y convenció a Dana de que tenía un éxito en sus manos.

No se equivocó. "My name ... José ... Jiménez" se convirtió pronto en un lema nacional.

El personaje fue acogido por la comunidad latina y, Dana dijo una vez, "fue un perfecto ejemplo de una persona que quería ser asimilada a la cultura estadounidense, aprender el idioma, lucir siempre a la moda". Pero Dana cedió a los cambios de estándares y las críticas por estereotipos y retiró a Jiménez en 1970.

En el programa de variedades de Garry Moore, Dana apareció como José el Astronauta cuando la carrera espacial entraba en calor. Al ser entrevistado sobre lo que pensaba hacer durante su misión, José respondió con cautela: "Planeo llorar mucho".

Acogido por los siete astronautas originales del Mercury, Dana y su alter ego se convirtieron en parte de la historia espacial estadounidense el 5 de mayo de 1961, gracias a las primeras palabras pronunciadas por el astronauta Deke Slayton tras el despegue de Alan Shepard: "OK, José, estás en camino".

El personaje pronto le mereció a Dana su propia serie de comedia, "The Bill Dana Show", que se transmitió por la cadena NBC de 1963 a 1965. Ingenuo de buen corazón, José era botones de un hotel de Nueva York. (Don Adams interpretó al detective privado del hotel que pavimentó el camino para la serie derivada de 1965-70 "Get Smart").

Dana grabó ocho discos de comedia de gran éxito comercial e hizo muchas apariciones en televisión mientras seguía trabajando detrás de las cámaras como guionista. Escribió el clásico episodio de "Sammy's Visit" "All in the Family", en el que Sammy Davis Jr. besó al intolerante Archie Bunker en la mejilla.

También dirigió una compañía de representación de talento y una agencia de publicidad.

Le sobrevive su esposa, Evelyn Shular.