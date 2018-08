Muere Charlotte Rae, actriz de Los hechos de la vida, Arnold

LOS ANGELES (AP) — Charlotte Rae, quien interpretó a la sabia y paciente encargada de un grupo de chicas adolescentes en la longeva serie de comedia “The Facts of Life” ("Los hechos de la vida") e hizo otros papeles memorables en la TV, el teatro y el cine, falleció. Tenía 92 años.

Rae murió el domingo en su casa de Los Ángeles rodeada por su familia, dijo su publicista, Harlan Boll. La causa del deceso no se supo de inmediato, pero a Rae le habían diagnosticado un cáncer de hueso tras haber superado un cáncer pancreático, dijo Boll.

Rae originó en 1978 el personaje de la señora Garrett para la primera temporada de la comedia de NBC "Diff'rent Strokes” (conocida en Latinoamérica como “Blanco y negro”, o “Arnold”) y entonces lo llevó a la serie derivada "The Facts of Life", que se estrenó al año siguiente.

Inicialmente ubicada en un internado para chicas, el programa se transmitió por nueve temporadas. Rae se fue después de la séptima explicando más tarde que "necesitaba algo de tiempo para el resto de mi vida".

El personaje de la señora Garrett le llegó luego de años haciendo teatro y televisión. Rea fue nominada a un premio Emmy por este papel y en dos ocasiones fue postulada al Tony por su trabajo en Broadway.

Su última aparición en el cine fue en la película "Ricki and the Flash" de 2015 con Meryl Streep. El mismo año publicó la autobiografía "The Facts of My Life" (Los hechos de mi vida), coescrita por su hijo Larry Strauss.

Mindy Cohn y Kim Fields, quienes interpretaron a integrantes de la cría de la señora Garrett, la recordaron con cariño.

"Era mi campeona, una maestra, un excelente ejemplo de la tenacidad y perseverancia necesarias para vivir como un creativo, junto con tu talento y tus dones. Te quiero Char", escribió en Instagram Cohn, quien hizo el papel de Natalie.

"Lo siento, sin palabras de momento, solo amor y lágrimas... y sí, sonrisas", tuiteó Fields, quien dio vida a Tootie.

La actriz ganadora del Tony Audra McDonald tuiteó: "Era tan dulce, chistosa, sabia, amorosa y brillante. La echaremos tanto de menos. Descansa en paz dulce Charlotte Rae".

Y Todd Bridges, quien hizo el papel de Willis en "Diff'rent Strokes", dijo en Twitter que Rae era querida por todos sus colegas y que la serie "no habría sido igual” sin ella.

Edna Garrett le dio consejos a veces irónicos a los personajes de "Facts of Life" (que además de Cohn y Fields, fueron interpretados por Lisa Whelchel, Nancy McKeon y Molly Ringwald) en una serie elogiada por lidiar con temas tan delicados de la adolescencia como el sexo, las drogas, los trastornos alimenticios y la presión de los pares.

"Quise darle tanta humanidad como fuera posible, así como humor", Rae dijo a The Associated Press durante los comienzos de la serie. "No quiero que sea Polly Perfecta, porque debe que tener fallas humanas y cometer errores".

Su propia vida estuvo marcada por la tragedia, dijo Rae a la AP en una entrevista en 2015. Dijo que "lo más devastador" que tuvo que atravesar fue el diagnóstico de autismo de su hijo Andy Strauss en una época en la que se sabía mucho menos sobre este trastorno. Andy murió de un ataque cardiaco en 1999, estando en sus cuarentas.

Charlotte Rae Lubotsky nació en Milwaukee el 22 de abril de 1926 y estudió teatro en la Universidad de Northwestern antes de mudarse a Nueva York, donde pese a sus planes de ser una actriz "seria" consiguió rápidamente trabajo haciendo sketches satíricos en clubes del Greenwich Village.

Fue ahí donde productores de Broadway la descubrieron, llevando a su primer musical en la Meca del teatro: "Three Wishes for Jamie", en 1952. Unos años después, originó el papel de Mammy Yokum en el musical de Broadway "Li'l Abner".

Rae apareció en numerosas antologías dramáticas de los años 50, como "The U.S. Steel Hour", ''Playhouse 90" y "Armstrong Circle Theater", compartiendo la pantalla con actores como Zero Mostel, Art Carney y Gertrude Berg.

En 1961, tuvo un papel semirecurrente en una serie de comedia sobre policías en Nueva York, "Car 54, Where Are You?", como la esposa de un oficial interpretado por el futuro abuelo de "La familia Munster", Al Lewis.

Recibió nominaciones al Tony en 1966 por "Pickwick" y en 1969 por "Morning, Noon and Night".

A principios de los años 70, Rae se mudó a Los Ángeles con su entonces esposo, el compositor y editor musical John Strauss, y sus hijos Andy y Larry. Ahí fue seleccionada para la efímera serie de Norman Lear "Hot L Baltimore" y un programa de variedades presentado por Rich Little que tampoco tuvo éxito antes de conseguir su emblemático papel en "Diff'rent Strokes", donde la señora Garrett era el ama de llaves de la familia.

Rae se mantuvo ocupada haciendo cine y teatro, incluyendo "Bananas" de Woody Allen en 1971 y "Hair" en 1979. Sus créditos también incluyen la comedia de 2008 "You Don't Mess with the Zohan" (“No te metas con Zohan”) y el thriller de 2012 "Love Sick Love".

En 2005, a los 79 años, trabajó en una nueva obra de comedia, "Leading Ladies", en el Ford's Theater en Washington.

En 2013 reveló por qué su matrimonio con Strauss había terminado a mediados de los 70, después de un cuarto de siglo: Strauss le habría confesado que era bisexual y que quería una relación abierta. El músico murió en 2011.

Además de su hijo Larry, Rae deja a su hermana Miriam Guten y tres nietos.

___

La reportera de AP Beth Harris y el exreportero de AP Frazier Moore contribuyeron a este despacho.