Muere Rose Marie del “Dick Van Dyke Show”

LOS ANGELES (AP) — Rose Marie, la graciosa Sally Rogers del "The Dick Van Dyke Show", quien dedicó su vida a los espectáculos y comenzó su carrera como una niña de cabello corto en el vaudeville hasta trabajar durante casi un siglo en teatro, radio, televisión y cine falleció a los 94 años.

Marie reposaba en cama en su casa en la zona de Los Angeles cuando una cuidadora notó que había dejado de respirar, dijo el vocero de la familia Harlan Boll.

“El cielo se volvió mucho más gracioso”, dice un mensaje publicado sobre la fotografía de Marie en su página de internet.

Fue una estrella infantil en las décadas de 1920 y 1930 además de que se ganó el cariño de los fans en la comedia clásica de la década de los 60 con Van Dyke y Mary Tyler Moore.

Fue retratada en el documental de 2017 "Wait for Your Laugh", Marie solía decir que tenía la carrera más larga en la industria de los espectáculos. Duró unos 90 años y tuvo todo tipo de compañeros de reparto, de W.C. Fields al gato Garfield, pero para muchos su proyecto más famoso era "The Dick Van Dyke Show".

La comedia era adorada por sus guiones sofisticados, elenco inspirador y visión aguda sobre la manera de operar de la entonces incipiente televisión. Van Dyke interpretaba a Rob Petrie, el principal guionista de un exitoso programa de tv, mientras que Mary Tyler Moore, en su primer protagónico era su esposa Laura.

Marie, rubia y de voz ronca y su compañero Morey Amsterdam eran guionistas asistentes.

Tras sus experiencias en programas de Sid Caesar, Carl Reiner creó la serie, escribió y dirigió episodios además de tener participaciones ocasionales como el malhumorado Alan Brady. Tras un comienzo incierto en 1961, "The Dick Van Dyke Show" logró atrapar al público y seguía siendo popular cuando terminó en 1966 aunque siguió siendo un clásico en décadas de retransmisiones.

“Nunca ha habido una artista más cautivadora y multitalentosa ... siempre tenía al público clamando por más”, publicó Reiner el jueves en Twitter.

"The Dick Van Dyke Show" no sólo era un vehículo perfecto para los talentos cómicos de Marie sino que era un espacio para que demostrara su gran voz pues Sally cantaba "Come Rain or Come Shine" y otras viejas favoritas durante escenas en clubs nocturnos y fiestas.

Marie estaba muy orgullosa de interpretar a una mujer definida por su trabajo, un personaje raro en las comedias de la época que no era “esposa, madre o ama de casa”, tuiteó en 2017.

La actriz tuvo conflictos con Reiner, pues no le gustaba que Moore tuviera más prominencia que ella en el show. Reiner, dijo en "Wait for Your Laugh", le respondió sin rodeos. “Me expresé de una manera muy ruda”, dijo. “Le dije ‘ambas tienen piernas bonitas. Ellos quieren ver las piernas de ella”.

Nominada a tres Emmy, Rose Marie aún no había cumplido 40 años cuando se sumó al elenco de Van Dyke, pero había sido una artista por más de 30 años.

Su nombre verdadero era Rose Marie Mazetta y sus padres eran de ascendencia polaca e italiana. Nació en Nueva York el 15 de agosto de 1923. Cuando tenía 3 años su madre la metió en un concurso de talento amateur en Atlantic City bajo el nombre de Baby Rose Marie.

“Mi madre estaba aterrorizada”, recordó en una entrevista de 1992 con The Associated Press. "Pero salí a cantar 'What Can I Say, Dear, After I Say I'm Sorry?' y gané el concurso".

Empezó a cantar en el radio y fue un éxito en "The Rudy Vallee Hour". NBC le dio un contrato de siete años y su propio programa dominical de 15 minutos . Su poderosa voz llevó a rumores.

"Había historias que decían que yo era realmente una enana de 45 años”, dijo en 1992. "Así que me enviaron a una gira de teatros anual con actuaciones en persona en todo el país para demostrar que era una niña”.

Marie cantó en varios cortometrajes de cine incluyendo "Baby Rose Marie, the Child Wonder" en 1929 y actuó en la mayoría de los circuitos de vaudeville hasta el ocaso de ese género. Entre sus conocidos estaba uno de los más famosos gangsters del país.

"Mi padre provocaba incendios para Al Capone", Marie dijo a la revista People en 2016. "Solía quemar cosas en bodegas si las cosas no salían bien, pero yo no sabía en ese entonces. Era una estrella infantil y para mí Al era mi ‘tío Al’, mi madre solía cocinar para todos esos tipos. Años después cuando estaba trabajando en Las vegas con (el dueño de casinos y mafioso) Bugsy Siegel, yo cocinaba para esa generación, supongo que lo sabía para entonces”.

En 1946 se casó con Bobby Guy, un trompetista de la banda de Kay Kyser y de importantes programas de radio de NBC en Hollywood. Ambos tuvieron a su hija Georgiana. Bobby Guy tenía 48 años cuando murió por una infección en la sangre, en 1964, la pérdida fue tan devastadora para Marie que vistió de negro por un año y dudó si debía seguir trabajando más allá de "The Dick Van Dyke Show".

Recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2001. En 2017 llegó a las redes sociales y su cuenta de Twitter rápidamente atrajo a más de 100.000 seguidores.

"Me preguntaron cómo quería que fuera mi legado”, escribió en un tuit. “Mi respuesta: ‘Qué fui buena en mi trabajo y que amé cada minuto de él’. Le deseo eso a todos”.

A Marie le sobrevive su hija y su yerno Steven Rodrigues.

El periodista de AP Hillel Italie y el fallecido Bob Thomas contribuyeron a este despacho.