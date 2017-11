635x357 Netflix saca a Kevin Spacey de “House of Cards”.

NUEVA YORK (AP) — Kevin Spacey ha quedado fuera de la serie “House of Cards” tras una serie de acusaciones de acoso y agresión sexual, informó el viernes Netflix.

En un comunicado, la empresa de entretenimiento indicó que suspendió todo vínculo con Spacey y que ya no participará en ninguna producción adicional de “House of Cards” que lo incluya.

Netflix señaló que evaluará si la serie continuará sin él. Spacey ha sido el protagonista de este programa sobre intrigas políticas en Washington desde que fue lanzado en 2013.

La cadena CNN reportó que ocho trabajadores o ex trabajadores de “House of Cards” afirman que Spacey convirtió a la producción en un sitio laboral “tóxico”, y un ex empleado alega que el actor lo agredió sexualmente.

Además, Netflix indicó que no estrenará la película “Gore”, protagonizada por Spacey, que se encontraba en postproducción.

El actor no ha sido arrestado ni acusado de ningún delito. Su publicista no respondió un correo electrónico enviado el viernes por la noche en el que se le solicitaban sus comentarios.

Sin embargo, su publicista sí indicó días antes que Spacey se está “tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento”.