PBS prepara documental sobre Rita Moreno

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — PBS transmitirá un documental sobre la multipremiada estrella puertorriqueña Rita Moreno, anunció el canal el lunes.

"Rita Moreno: The Girl Who Decided to Go for It" retratará las décadas de destacada trayectoria de la ganadora del EGOT, como se le dice al selecto grupo de artistas que han sido galardonados con el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, los cuatro premios más importantes del espectáculo en Estados Unidos.

El documental incluirá entrevistas, material de archivo, dramatizaciones de la infancia de Moreno y animación.

Norman Lear y Lin-Manuel Miranda se asociaron para producir el proyecto, cuyo estreno está previsto para el 2020.

Moreno está actualmente filmando la nueva versión de Steven Spielberg del clásico "West Side Story" (“Amor sin barreras”). Ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por la película original en 1962.

Su serie de comedia "One Day at a Time", producida por Lear y coprotagonizada por Justina Machado, fue salvada de la cancelación por Pop TV luego de tres temporadas en Netflix.