Pop TV rescata de la cancelación a “One Day At a Time”

LOS ÁNGELES (AP) — "One Day at a Time" tiene más días por delante.

El canal de cable Pop TV de The CBS Corp. aprobó el jueves una nueva temporada de la serie enfocada en una familia cubana-estadounidense tras su cancelación en Netflix.

En un comunicado, el presidente de Pop TV, Brad Schwartz, dijo que la serie era tanto "culturalmente significativa" como divertida.

La versión de la serie de comedia homónima que se transmitió por CBS de 1975 a 1984, pero con una familia latina, es una rareza televisiva.

Justina Machado interpreta a Penélope Álvarez, una madre y veterana de guerra cubana-estadounidense, y Rita Moreno hace de su madre, Lydia.

"One Day at a Time" fue cancelada por Netflix a principios de año luego de tres temporadas, llevando a sus fervientes seguidores a protestar en redes sociales. El servicio de streaming dijo que no tenía la audiencia suficiente como para justificar su renovación.

El afamado productor Norman Lear, quien cocreó el programa original y es productor ejecutivo del remake, se expresó "desconsolado" cuando se anunció la cancelación.

"Hoy, estoy abrumado por la alegría de saber que la familia Álvarez perdurará", dijo Lear en un comunicado.

Pop TV dijo que la temporada de 13 nuevos episodios se estrenaría en el 2020.