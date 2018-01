635x357 “This Is Us” y “Veep” triunfan en los Premios SAG. LYNN ELBER (Associated Press)

LOS ANGELES (AP) — "This Is Us" recibió el máximo honor para una serie de drama el domingo en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, compensando los desaires recientes en los Emmy y los Globos de Oro y posicionando a una cadena convencional de TV en medio de la creciente competencia en línea.

"A quienes nos ven cada martes por la noche y acogen este programa que refleja el pensamiento positivo y la esperanza y la inclusión, los amamos", dijo el actor Milo Ventimiglia al aceptar el premio al mejor elenco en una serie de drama en nombre de sus compañeros en esta producción sobre una familia racialmente diversa.

Superó a una competencia formidable, incluyendo la ganadora de múltiples Emmy y Globos de Oro "The Handmaid's Tale" del servicio de streaming Hulu, cuyos admiradores consideran como una parábola de la política actual.

El astro de "This Is Us" Sterling K. Brown, quien ha ganado premios en otras ceremonias, sumó un SAG a su colección.

"Qué bendición hacer lo que uno ama para ganarse la vida. Qué honor ser reconocido por los pares de uno por un trabajo bien hecho", expresó Brown. El actor afroestadounidense, cuyo personaje en la serie es adoptado por una familia blanca, les agradeció fríamente por no ser para nada como la familia de la cinta de terror "Get Out".

Claire Foy ganó el trofeo a la mejor actriz en una serie de drama por su trabajo en "The Crown", en la que interpreta a una joven reina Isabel II, mientras que Julia Louis-Dreyfus capturó su tercer Premio SAG por su papel de una política fracasada en la serie de comedia "Veep", cuyo elenco también fue agasajado.

Ninguna de ellas estuvo presente para recibir su galardón. Louis-Dreyfus, quien está batallando un cáncer, está trabajando en una obra teatral, según se dijo a los presentes.

William H. Macy, quien da vida a un padre lleno de defectos en "Shameless", recibió su tercer Premio SAG por este papel. Usó su discurso de aceptación para resaltar el privilegio que tienen los actores de poder usar la ficción para ser honestos con el público.

Los actores pueden "encontrar la verdad, y creo que es una manera gloriosa de ganarse la vida. Especialmente por estos días en que tanta gente no puede reconocer la verdad o no piensa que es importante", dijo.

Dos de los nominados de la noche en el apartado de TV, Geoffrey Rush de "Genius" y Aziz Ansari de "Master of None", están entre los pesos pesados de Hollywood que enfrentan denuncias de conducta sexual inapropiada de distintos grados. Rush asistió a la ceremonia; Ansari, quien recibió un Globo de Oro hace dos semanas, no. Ninguno de los dos ganó.

Nicole Kidman, quien continuó su racha ganadora en los SAG, dijo que Hollywood debe respaldar a las mujeres si desea seguir ejerciendo su poder.

Kidman sumó un SAG como mejor actriz a sus premios Emmy y Globo de Oro por su interpretación de una esposa abusada en “Big Little Lies”. También produjo el drama con Reese Witherspoon, coprotagonista de la miniserie, una señal de la creciente fuerza de las mujeres que Kidman dijo no es dada por sentado.

Tras recitar una larga lista de actrices veteranas a las que admira, incluidas las nominadas al SAG Susan Sarandon y Jessica Lange, calificó de "maravilloso" que "nuestras carreras hoy puedan seguir más allá de los 40 años de edad, porque hace 20 años estábamos bastante gastadas para esta etapa de nuestras vidas”.

Las actrices a las que saludó son prueba de que "somos potentes, poderosas y viables. Solo le ruego a la industria que siga apoyándonos porque nuestras historias finalmente están siendo contadas", manifestó.

Alexander Skarsgard, quien hace el papel del esposo de Kidman en "Big Little Lies", ganó el premio al mejor actor. Lo aceptó incrédulo y avergonzado por haber superado a artistas como Robert De Niro, quien estaba postulado por "The Wizard of Lies".