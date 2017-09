Bolillo Gómez: Hoy se ganó porque concretamos lo que se generó

El técnico Hernán "Bolillo" Gómez indicó que fue un partido difícil donde se pudo concretar en buena forma y que lo que se viene en octubre será más complicado.

"A la afición agradecerle porque no me ha fallado y les digo que nos sigan apoyando porque esto es cada vez más duro. Sino sacamos los resultados en octubre de nada servirá esta victoria frente a Trinidad", dijo el estratega en conferencia de prensa.

"Siempre hay ansiedad en estos partidos, pero en los próximos encuentros aumentará esta situación".

Agregó el estratega que se tuvo un partido difícil y que se ganó porque se concretó lo que se generó algo que no sucedió en los partidos previos. "Me da alegría porque tenemos variantes y hoy todos los cambios me dieron resultado".

Sobre Gabriel Torres, el estratega manifestó: "Hay revanchas, es un jugador que corre, hace diagonales, es insacable".

Por último, Bolillo manifestó que hay que bajar las emociones porque lo que se viene es más difícil. "Son rivales mundialistas, pero cuando los hemos enfrentado ha sido duro para ellos también, sin partidos que hay que trabajarlos con paciencia". *

"Le agradezco a la fanaticada panameña. Lo que viene es duro y si no sacamos los otros puntos es como si no hubieramos hecho nada". Bolillo pic.twitter.com/fCztKELKgu — RPCTV Panama (@rpctvpanama) 6 de septiembre de 2017

