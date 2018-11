Bolillo Gómez: "Panamá tiene que nombrar a su técnico ya"

Hernán Darío Gómez habló en conferencia de prensa luego de la victoria de Ecuador por 1-2 ante Panamá en el Rommel Fernández, y ante la pregunta de cuál recomendación podía dar para el técnico oficial de la Selección de Panamá, 'Bolillo' fue claro: "Yo le recomiendo a la directiva de la Fepafut con mucho respeto y cariño que nombren un técnico para Panamá ya. Hoy mismo o mañana. Sea Gary o sea otro, pero que lo hagan ya".

Gary Stempel asumió la dirección técnica de la selección nacional de manera interina tras la salida de 'Bolillo' Gómez y ha tenido cinco partidos amistosos a su cargo, en los cuales ha tenido 4 derrotas ante las selecciones de Venezuela, Japón, Honduras y Ecuador, y un empate ante Corea del Sur.

En el resto de partidos del 2018 a cargo de Hernán Gómez, la 'Roja' obtuvo 6 derrotas, 3 de ellas en los partidos del Mundial de Rusia 2018 (Bélgica, Inglaterra y Túnez), un empate ante Irlanda del Norte y una victoria ante Trinidad y Tobago con un equipo formado por jugadores de la Liga Panameña de Fútbol.

"No vean solo lo negativo con los resultados del año. Me voy contento con el funcionamiento de la selección de Panamá hoy. Me pareció agradable el partido que brindó esta noche", respondió 'Bolillo' sobre el análisis de las 10 derrotas en total de los canaleros en el presente año.

"Los veteranos dejaron buenas enseñanzas y hoy se vio en la cancha. Panamá tiene equipo, tiene trabajo y jugadores con experiencia mundialista. Es un equipo bien formado y van por buen camino, pero necesitan nombrar un técnico fijo ya", reiteró.

Ante la derrota de esta noche, Stempel mostró su interés por ser ratificado como técnico de la Selección de Panamá y justificó los resultados como parte de un proceso en el cual se necesita suplir la ausencia de los jugadores que se retiraron tras la cita mundialista, probando jugadores jóvenes.

"Como técnico interino tenía dos opciones, jugar a lo seguro o tomar riesgos. Decidí tomar riesgos y no me arrepiento. Hay que buscar nuevas opciones. La gente quiere resultados, pero esto es un proceso y ya he pasado por esto antes", explicó Gary Stempel, quien ya ha sido técnico del equipo mayor anteriormente entre 2008 y 2009, coronándose con el único título en el palmarés de la selección panameña (Copa de Naciones 2009).

"Si me dan la oportunidad de quedarme en la selección, yo estoy seguro que puedo solucionar. No he dado excusas, estoy hablando de la realidad. Si me dan el trabajo a tiempo completo yo estoy obligado a llevar a este equipo a Catar 2022", finalizó Stempel.





"No vean solo lo negativo, los resultados del año. Me voy contento con el funcionamiento de la selección de Panamá hoy. Me pareció agradable el partido que brindó esta noche". Hernán Darío Gómez, DT de Ecuador. #EstoyMareaRoja #VamosPanama pic.twitter.com/XaalTB1USH — Deportes RPC (@deportes_rpc) 21 de noviembre de 2018









El DT Interino Gary Stempel en conferencia de prensa, habla de sus riesgos y decisiones en este proceso. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/kJY6DLeuyx — Deportes RPC (@deportes_rpc) 21 de noviembre de 2018