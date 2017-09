Bolillo Gómez: Si no le ganamos a Trinidad y Tobago renuncio

Luego de la derrota por 1-0 frente a México en el Estadio Azteca, el técnico Hernán "Bolillo" Gómez hizo su balance en conferencia de prensa y aseguró que si el martes no le ganan a Trinidad y Tobago renuncia.

"En el primer tiempo estuvimos tranquilos y no nos hicimos daño, mientras que en el segundo se hizo un ida y vuelta donde México tuvo opciones igual que nosotros", dijo el estratega.

"El gol de México viene de un ataque nuestro y hasta el final pudimos alcanzar el empate, aunque nosotros a diferencia de México no la metemos y ahí está la diferencia".

"Ahora nos toca ganar de local y volveremos a entrar a la lucha por la clasificación".

Sobre el cambio de Eric Davis, Bolillo reconoció que se equivocó y que si no le ganan a Trinidad y Tobago renuncia.

"En los tiros de esquina de nosotros nos cuesta para volver a marcar, los regresos no fueron los mejores"

"Una de las virtudes de México es que se armó rápido y ante eso hay que pegarle de afuera pero no había el espacio".

Por último, el estratega manifestó que elaboré un equipo para sacar el resultado, en todo caso no quedamos mal parados, no fuimos goleados y no nos pasaron por encima.