'Bolillo' Gómez preocupado por las lesiones de Ismael Díaz

El técnico de Panamá, Hernán Darío Gómez, habló vía telefónica desde Medellín, Colombia, en el programa "Tiempo Extra" de RPC Radio y Cable Onda Sports donde abordó varios temas en torno a la selección, entre ellos del presente del juvenil Ismael Díaz, quien cerró el 2017 de gran manera con el Fabril de la Segunda B de España.

"Ismael me tiene alegre desde que llegué al país, pues lo veía desde que estaba en las selecciones juveniles. Es un gran jugador, pero lo único que me entristece un poquito es que a veces tiene dificultades con lesiones. Espero que para el Mundial esté bien", mencionó 'Bolillo' sobre el delantero de 20 años.

Sobre otros jugadores que han presentado lesiones graves y llevan varios meses fuera de las canchas, el técnico paisa dijo que "Hombres como Miguel Camargo, Valentín Pimentel y Harold Cummings están aún en recuperación, pero los tenemos presentes".

Armando Cooper, jugador habitual en las convocatorias de Gómez, actualmente está sin equipo, pero el DT se mostró optimista, esperando que todos estén integrados en un club y que lleguen en la mejor forma física para el 2018.

"Los muchachos son jugadores profesionales y cada uno tiene que ser responsable con su físico. Yo no ando detrás de ellos acosándolos. Ellos saben las fechas de partidos y tienen que estar listos porque en el momento menos pensado me toca tomar decisiones y no con el corazón", sentenció el técnico nuevamente sobre la importancia del peso y forma de los jugadores para los compromisos mundialistas.

Sobre los posibles rivales europeos para los próximos amistosos, Hernán Darío no quiso dar nombres por adelantado y explicó que Pedro Chaluja, Presidente de la FEPAFUT, será el encargado de anunciar esto cuando esté todo confirmado.

El DT se encuentra pasando las fiestas de fin de año con su familia en su tierra natal y estaría de regreso a principios de enero según él mismo confirmó.