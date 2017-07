'Bolillo' Gómez:"Pinto es mala persona, el problema es entre él y yo"

El técnico de la selección nacional de Panamá, Hernán Darío Gómez, volvió a arremeter ante Jorge Luis Pinto, a quien cataloga de mala persona, además de dejar claro que el problema es entre ellos, no con Honduras, Panamá o Colombia.

Gómez manifestó que la guerra no la empezó él, tomando en cuenta que en el partido de Copa Centroamericana 2017, Pinto le dijo ladrón y llamó así a los panameños. "No soy yo, es él, la tomó conmigo y yo con él, ni él me va a soltar, ni yo tampoco a él", dijo a Deportes RPC.

El estratega mundialista también aclaró que en Colombia Pinto ha tenido muchos problemas. "Yo nunca he sido echado de un lugar por ser mala persona, él sí", sostuvo.

"¿Por qué los jugadores de Honduras no quieren ir a la selección, por qué un jugador tico declara que los hondureños están sufriendo lo que ellos sufrieron hace algunos años?", amplió.

'Bolillo' no quiere que en este problema se involucre a Honduras ni Panamá, algo que sí intentó Pinto en su cuenta oficial de Twitter. " Respeto a Honduras, es una selección mundialista. Yo sé que los colombianos somos trabajadores y prevenidos.", aseguró.

En cuanto a esto, Gómez mencionó que si Panamá va o no al Mundial no tendrá que ver por este problema. "Esta es mi sexta eliminatoria, él tiene dos con esta. A mí no me va a decir cómo va esto. Si él quiere seguir, yo continuaré, no dejaré que sólo lo escuchen a él. Yo no soy de Twitter, a mí me gusta dar la cara", acotó.

A consecuencia de las constantes declaraciones entre Gómez y Pinto, el Presidente de la Federación Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), Jorge Salomón, acusó al 'Bolillo' en su cuenta de Twitter de abusador de mujeres. "Increíble como un abusador de mujeres como es el Bolillo Gómez viene a denigrar a toda la CONCACAF y principalmente a Honduras", fue su tuit.

"Yo cometí un error y pagué el error en mi país. Espero que el Presidente de la Federación en Honduras no haya tenido nunca ningún error, y si lo tuvo que ya lo haya pagado, porque el mundo es redondo y las vueltas las da el balón", reaccionó 'Bolillo'.





¡Contragolpe! Bolillo a Pinto: "Mis declaraciones no son contra los hondureños. Él empezó esta guerra seguro patrocinado por su presidente". pic.twitter.com/wIUp7aYPke — Deportes RPC (@deportesrpc) 20 de julio de 2017









¡No Hernán! Respete a Honduras y a Colombia, "a lo colombiano" para mí, es trabajando honestamente como lo hacemos millones de compatriotas. — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) 20 de julio de 2017