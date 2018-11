'Bolillo' regresó a Panamá con Ecuador, pero sin Antonio Valencia

La Selección de Ecuador encabezada por su técnico Hernán Darío Gómez, arribó a suelo panameño este viernes en la tarde procedentes de la ciudad de Lima, donde enfrentaron a Perú el jueves en la noche.

Los ecuatorianos vencieron por 0-2 a los 'incas' en el Estadio Nacional de Lima, donde celebraban el aniversario de su clasificación al Mundial de Rusia 2018.

"Estoy muy contento de estar acá en Panamá. Nosotros estamos en el proceso de mejorar y afinar jugadores. El equipo de Stempel es un equipo formado. Hay una base trabajada en la eliminatoria pasada. Gary es un hombre serio y trabajador y creo que van por buen camino", fueron las primeras palabras de 'Bolillo' en su regreso a Panamá después de dejar de ser el técnico del onceno nacional tras el Mundial en Rusia.

El DT colombiano también notificó que viene con el equipo completo de Ecuador, excepto el jugador del Manchester United, Antonio Valencia, quien tuvo que regresar a Europa por compromisos con su club.

'Bolillo' expresó algo de tristeza por no poder reencontrarse con Román Torres, jugador clave en la clasificación de Panamá a su primera cita mundialista y con quien conserva una gran amistad, pero así mismo dijo que se sentía feliz de poder saludar a los demás jugadores, teniendo en cuenta que una base importante de la convocatoria de Stempel estuvo con él en el proceso pasado.

El delantero panameño Luis Tejada estuvo compartiendo con 'Bolillo' en el Estadio Nacional de Lima y sobre este reencuentro, el técnico paisa dijo que "Hice aplaudir a Tejada de los muchachos. 'Matador' estuvo compartiendo con nosotros un rato, muy cariñoso, haciendo fuerza, a pesar de que él es peruano, ustedes saben que tiene una linda amistad con nosotros".

Por último, Gómez habló del tema polémico que se dio con el portero del Nacional de Uruguay, Luis 'Manotas' Mejía, ya que dejó de ser convocado a la selección desde el 2015 y volvió a ser llamado por Gary Stempel luego del mundial. "Ya todo pasó. Tuvimos inconvenientes de fútbol pero me da alegría ver a la gente, no soy una persona con rencores. En el fútbol hay toda clase de inconvenientes pero después la vida es de amigos", finalizó.

Entrenamientos de Ecuador

El sábado 'La Tri' tendrá doble sesión de trabajos en el Estadio Maracaná, la primera a las 7:00 am y la segunda a las 5:00 pm. El domingo entrenarán en el Rommel Fernández a las 6:30 pm y el lunes, a las 5:00 pm también en el Rommel.

Regreso de Panamá

La selección panameña regresará a suelo patrio este sábado 17 de noviembre en vuelo de Copa Airlines (CM 145) arribando al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 8:02 pm.

El domingo entrenarán de 4:00 pm a 6:00 pm y el lunes de 8:00 am a 10:00 am, en ambas ocasiones en el Rommel.

Panamá vs Ecuador

El partido amistoso entre ambos oncenos será este martes 20 de noviembre a las 9:00 pm en el Rommel Fernández, con transmisión desde las 8:30 am por RPC y Medcom Go.

*

*

*

¡TEMAS CON 'BOLILLO'! 🇵🇦⚽👀

• Recibimiento de la gente en el Rommel

• No viajó Antonio Valencia 🇪🇨

• Triste por no poder saludar a Román Torres, pero feliz de ver a los demás

• Con 'Manotas' Mejía no tiene rencores

• Compartió con 'Matador' Tejada en Lima 🇵🇪 #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/th4AycXc1z