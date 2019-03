"Contra Brasil queremos buenas sensaciones más allá del resultado", Dely Valdés

Julio Dely Valdés entregó su lista de 18 convocados para el partido amistoso contra Brasil el próximo 23 de marzo y habló al respecto en conferencia de prensa luego del entrenamiento de este lunes por el microciclo de carnavales con jugadores del fútbol local.

"Independientemente del resultado ante Brasil, queremos tener buenas sensaciones. Tú puedes perder un partido pero la imagen puede ser buena o mala. Quiero decir al final del partido que me gustó lo que vi en la selección", expresó el técnico panameño ante la interrogante de cuáles eran los objetivos en el duelo amistoso ante la 'canarinha'.

La convocatoria está compuesta por 15 legionarios y 3 jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), dos de ellos participantes de los microciclos de entrenamientos como lo son el defensor Jan Carlos Vargas y el portero Orlando Mosquera, ambos jugadores del Tauro FC.

Por su parte, Omar Browne no participó de los microciclos por los compromisos internacionales del CAI ante Toronto FC en Liga de Campeones Concacaf. "Browne si no es el mejor jugador del fútbol local, es uno de los mejores y tiene muy merecida su convocatoria", afirmó Dely Valdés sobre el volante del equipo chorrerano, quien ya había sido llamado anteriormente para otros amistosos.

Una de las ausencias en la lista que llamó la atención, fue la del delantero mundialista Abdiel Arroyo, quien también ha estado entrenando en los microciclos de la selección, además de sumar 4 goles en 6 jornadas con el Árabe Unido en la presente temporada. Sobre este tema el 'Panagol' explicó que "Como el caso de Arroyo hay otros, por ejemplo el de Rolando Blackburn o Armando Polo, son jugadores que ya conocemos, sabemos su potencial, pero en esta convocatoria estamos buscando un equilibrio en todas las líneas".

En su lugar, el que sí fue llamado fue el también delantero colonense José Fajardo quien se encuentra jugando en el Al Kawkab FC de Arabia Saudita. "A Fajardo no lo conozco pero tengo muy buenas referencias de él y quiero verlo", dijo Dely Valdés.

Otro de los jugadores habituales en los llamados que no estará presente en este partido de preparación es el volante Édgar Yoel Bárcenas, quien fue liberado de la convocatoria por petición de su club el Real Oviedo de España, debido a que se encuentran peleando por meterse en zona de clasificación, en búsqueda del ascenso a primera y el colonense se ha convertido en un referente en ataque para su equipo, sin embargo, Julio aclaró que en Copa Oro sí necesitarán a Bárcenas con la selección.

"Bárcenas es uno de los jugadores más representativos de Panamá. Le deseamos toda la suerte al Oviedo para que ascienda de forma directa porque lo más seguro es que no lo van a tener si clasifican a la liguilla de ascenso que se extiende en junio y chocaría con la Copa Oro, pero hay que esperar a tener las fechas exactas y así se podría negociar con el club. Tuvimos una situación similar con Blas Pérez con el Dallas en 2013 y él se unió al grupo después", sentenció.

Dely Valdés expresó que en los microciclos se continuará trabajando con jugadores sub-22 como parte del trabajo rumbo a los Juegos Panamericanos 2019 que se darán entre julio y agosto próximo y que la preparación como tal para el partido ante Brasil iniciará cuando lleguen a Portugal, país donde se disputará el amistoso, sin embargo, comentó que ya se ha puesto en contacto con algunos de los convocados para darles una idea de lo que se quiere en este encuentro.

El partido entre Panamá y Brasil será transmitido el 23 de marzo en vivo desde el Estadio do Dragao de la ciudad de Oporto desde las 11:30 am por RPC Televisión y por Medcom Go.

