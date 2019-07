Chaluja: "No tuvimos en cuenta en ese momento que el ranking podría afectar"

El expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Pedro Chaluja, afirmó en el programa "A La Candela" de RPC, que el nuevo formato de la Liga de Naciones de Concacaf, y la importancia del ranking FIFA para la clasificación al hexagonal rumbo a Catar 2022, lo conocieron durante su administración desde octubre del 2017, sin embargo, no le dieron la importancia requerida.

"Honestamente no lo tomamos en cuenta. No tuvimos conciencia en ese momento de que eso podría afectar ahora, porque sonaba muy fuerte lo de los 48 equipos al Mundial de Catar", confesó Chaluja.

"En el congreso de Concacaf de octubre de 2017, todos los miembros aprobaron el formato de la Liga de Naciones, y este a su vez modificaba el formato de clasificación al Mundial. Originalmente la fecha en la que se tomaría en cuenta el ranking para la clasificación a la hexagonal, era marzo del 2020 pero todo se atrasó por la duda de si jugarían 32 o 48 equipos en Catar, y ahora ese plazo se extendió hasta junio del 2020. Todas las federaciones estábamos en conocimiento de esto en ese momento”, explicó.

Pedro Chaluja recién terminó su periodo en la Presidencia de la Fepafut, en la cual estuvo desde diciembre del año 2010 hasta el pasado 10 de mayo, cuando se realizaron las elecciones de la nueva Junta Directiva donde resultó ganador el señor Manuel Arias.

"No puedo decir que Manuel Arias estaba claro con este tema. Puedo decir que quizás él no tuvo el conocimiento sobre esto”, dijo el expresidente, señalando también que Panamá aún no está fuera de la hexagonal. “Todavía hay oportunidad para nosotros y hay 8 partidos por delante. También se pueden hacer amistosos fuera de fecha FIFA que pueden ayudar con los puntajes”.

Ante la pregunta del por qué no se había dado la comunicación de un punto tan importante, de la antigua administración a la actual, este respondió: "Nosotros entregamos la Federación completa, con la información, los manuales y el personal, pero el error en todo esto es que quizás Concacaf lo anunció un poco tarde, debió hacerse antes de la Copa Oro".

Por su parte, Manuel Arias dijo a RPC, que no estaban al tanto de estos cambios. “A nosotros nos informaron el domingo pasado sobre este nuevo formato, faltaba que lo hicieran oficial. Desconocíamos de la situación, porque nuestra administración acaba de entrar a la Federación. Consultamos a Concacaf y nos dijeron que esto fue aprobado hace 2 años”.

La Selección de Panamá cayó eliminada en cuartos de final del torneo de Concacaf ante Jamaica, sin embargo, el cuerpo técnico también desconocía ranking para la clasificación al hexagonal, el último partido de la fase de grupos que jugaron ante Estados Unidos cayendo por 1-0, donde ambos equipos llegaban clasificados a la siguiente ronda, hubiese tomado mayor valor, pues la alineación de Julio Dely Valdés en este encuentro fue alternativa, con la intención de descansar a sus jugadores principales para el juego determinante ante los jamaiquinos.

“En ese momento no sabíamos que ese partido iba a ser tan importante y tan decisivo, nos daba casi 8 o 9 puntos en el ranking, según tengo entendido”, sentenció el actual Presidente de la Fepafut.

Para Julio Dely Valdés, técnico interino de la selección panameña, esto los ha tomado de sorpresa y se mostró incrédulo al pensar que en la Federación hubiese conocimiento del tema anteriormente, y no se le hubiese informado al cuerpo técnico.

“Es como un vaso de agua fría para todos. No he digerido esta noticia todavía porque es increíble que se haya dado así este nuevo formato. Todos estamos sorprendidos. No creo que ni la anterior, ni la actual administración de la Federación sabían esto. Es algo demasiado importante como para no tenerlo en cuenta. Si hubiésemos sabido eso, evidentemente estaríamos al tanto de estas cosas”, expresó Dely Valdés, quien además mencionó que no le parecía justo el nuevo formato, por la diferencia de los rivales y cantidad de partidos que jugarán Panamá y El Salvador en la Liga de Naciones.

La Federación Panameña de Fútbol convocó a una conferencia de prensa este viernes, donde se pronunciarán oficialmente acerca del nuevo formato de clasificación, y sobre la planificación que deberán tener para buscar meterse entre los seis países de Concacaf que jugarán el hexagonal final rumbo al Mundial de Catar 2022.

