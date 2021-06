Christiansen busca ganar, convencer y jugar bien en las eliminatorias

Thomas Christiansen dejó claro su objetivo para los partidos de eliminatorias en junio, con miras a la clasificación de la Concacaf, donde pide ganar, jugar bien, y convencer.

Tres palabras para Christiansen que serán las claves ante Anguila y República Dominicana, tomando en cuenta que se ganaron los 6 puntos en la fecha anterior, pero hubo dudas.

"Los dos partidos anteriores, no estoy disgustado, solo con el resultado y lo poco eficaz que fuimos, pero si creamos las ocasiones y las metemos, los partidos serán distintos, y allí es donde tenemos que trabajar, con esa intensidad, con una velocidad de juego alta en ambos partidos ", agregó Christiansen .

Con respecto al estadio Rod Carew, sede de los encuentros ante Anguila y República Dominicana, dijo que ha ido aproximadamente 10 veces, y cada vez está en mejores condiciones, pese al corto tiempo de adaptación.

"Va a estar mejor que donde jugamos en República Dominicana. Hoy entrenaremos allí y sabremos el estado de la cancha", sostuvo.

En relación al equipo para ambos partidos, manifestó que ya tiene clara varias decisiones y cómo va a plantear ambos partidos, aunque siempre podría haber variables, dependiendo de las situaciones en los partidos.

"Tenemos que ganar los dos partidos sí o sí. No pienso en buscar un empate. Creo que República Dominicana no va a especular con el resultado. Yo voy a ir a por todo en el primer partido", aclaró Christiansen .

¿Por qué 40?

"La situación que nos pasó en República Dominicana, que teníamos dos partidos, nos puso a pensar que podía volver a sucedernos. Estamos en una pandemia, final de temporada, donde algunas veces los jugadores llegan justos, y cuando estás en los partidos o entrenamientos, aparecen lesiones, y por eso me cubrí las espaldas con este llamado ", dijo Thomas Christiansen .

Ausencias

Sobre Newton Williams, Thomas Christiansen explica que el Palmeiras pedía que el jugador estuviese directamente en la lista de 30 jugadores convocados, algo que no podía asegurar en ese momento.

"Lo he visto con el primer equipo, también con el U20, y para mí, traerlo, sin haberlo visto antes y tomar una decisión, no lo quería hacer. Es un jugador joven, no lo podemos tirar a los leones porque sí, y eso no se lo podía asegurar al club, y por eso no lo traje ", acotó Christiansen .

"Tengo un equipo amplio. Antes no podía elegir demasiados jugadores, ahora he elegido muchos buenos, e incluso dejó algunos buenos fuera de la convocatoria, y es un lujo tener ese problema para un seleccionador", enfatizó el DT de la selección nacional.

En relación a Édgar Yoel Bárcenas y lo que será su tardía llegada a Panamá, dijo lo siguiente:

"Hablé con el Girona y Yoel (Bárcenas). Fue una situación que ganamos los 3. Nosotros con lo que nos estamos jugando lo quería. Él quería venir, pero al mismo tiempo con el equipo. Su director deportivo entendió que viniese con nosotros, pero le ofrecí dejarle jugar el primer partido ".

Jugar con público en casa

"Ya me habría gustado en vez de República Dominicana, jugar en Panamá la pasada Fecha FIFA, y el hecho que podamos tener un aforo, me da igual que sea un campo de béisbol, solo de escucharlos, ya se me ponen los pelos de punta, y deseando que llegue ese momento , y fue una de las cosas que comentamos", entre sonrisas subrayó Thomas Christiansen.

La selección nacional de Panamá jugará este sábado 5 de junio ante Anguila y el próximo martes 8 en el estadio Rod Carew para terminar esta fase de las eliminatorias mundialistas, donde busca clasificar a la próxima ronda y seguir luchando por el cupo a la Octagonal.