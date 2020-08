Christiansen: "Nuestra obligación es ganar todos los partidos"

El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló tras el sorteo de grupos de primera ronda de la eliminatoria de Concacaf rumbo a Catar 2022 en el cual Panamá conoció a sus rivales del Grupo D: República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila.

"República Dominicana es quizás el que tiene más referencia, el que más difícil veo. A domicilio será también difícil porque tendremos que hacer un viaje largo. Es positivo para nosotros iniciar este camino en casa, nuestra obligación es ganar todos los partidos, pero siempre en casa es mejor", expresó el hispano-danés luego de conocerse que la 'Roja' debutará en casa el 8 de octubre ante Barbados.

En su segundo partido la selección nacional viajará a enfrentar a Dominica el 11 de octubre. Posteriormente, el 14 de noviembre visitará a Anguila y cierra la fase de grupos recibiendo a República Dominicana el 17 de noviembre.

Panamá necesita ganar su grupo para clasificar a la segunda ronda, en donde se enfrentará al ganador del Grupo C (Curazao, Guatemala, San Vicente y Las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas) en una eliminatoria de ida y vuelta.

"Hay que ganar el grupo y luego en el cruce del Grupo C están Curazao y Guatemala, dos equipos que son difíciles", indicó el técnico.

Christiansen convocó a 31 jugadores del fútbol local con quienes iniciará la preparación de la selección para estos partidos en una burbuja de entrenamientos en la provincia de Coclé los próximos días.

"Lo más importante es llegar en óptimas condiciones a los dos primeros partidos que tenemos en octubre y para eso nos vamos a preparar desde ya en la burbuja, preparando a los jugadores para que se enfoquen en este primer objetivo y para conocernos un poco mejor entre jugadores y técnicos. Quiero que también entiendan mi estilo de juego y lo que les voy a exigir durante estos casi 40 días, señaló.

Sobre los jugadores que militan en el extranjero, el estratega comentó que se va a contactar con ellos y con los entrenadores de sus respectivos clubes para obtener información de cómo están actualmente en el aspecto físico, técnico, táctico y mental.

Finalmente, el técnico de 47 años agradeció el apoyo que ha recibido desde su llegada a Panamá el pasado 10 de agosto: "Todo ese apoyo lo tengo que transformar en trabajo. Lo que queremos es que Panamá se clasifique en todas las competiciones, que haga un buen papel y que vuelva a ilusionar a la gente".

¡Ojo al calendario de Panamá en la primera ronda de la Eliminatoria de Concacaf 👀!



🗓️ 8 de octubre: Panamá🇵🇦 vs Barbados🇧🇧

🗓️ 11 de octubre: Dominica🇩🇲vs Panamá🇵🇦

🗓️ 14 de noviembre: Anguila🇦🇮 vs Panamá🇵🇦

🗓️ 17 de noviembre: Panamá🇵🇦 vs República Dominicana🇩🇴 #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/Tad8vL7JGg