Christiansen reconoce que se equivocó en la alineación

Thomas Christiansen reconoció en conferencia de prensa su equivocación en la alineación titular que presentó ante Estados Unidos, en la derrota por 6-2.

"Sí, reconozco que me equivoqué. Mi objetivo en estos partidos es para ver jugadores. Por eso hubo 8 cambios, pero como lo hice queriendo, sin buscar este resultado, yo tengo que sacar mis conclusiones", detalló el estratega danés, en comparación al equipo que colocó ante Japón el viernes.

Una de las variantes como titular fue obligada, debido a una situación de salud con el defensor Andrés Andrade, quien presentaba síntomas y se esperó hasta el final con los resultados para saber su participación en este encuentro.

"Quería ver a Andrade de central, pero tenía síntomas y las pruebas de COVID-19 llegaron hoy, por lo que no entrenó con nosotros y no pudo ser titular", acotó.

Con respecto al resultado y el rendimiento del combinado nacional, sostuvo que no estuvo para nada satisfecho.

"No puedo estar nada satisfecho del partido ni del resultado. En la primera parte no salimos como teníamos que salir. En la charla previa ya habíamos hablado del peligro de Estados Unidos y su velocidad. No fuimos agresivos, llegábamos tarde a muchas jugadas. El equipo se hizo largo", agregó el técnico.

"Pecamos mucho de inocentes. Estas cosas se pagan caro en el fútbol profesional. Un ejemplo es el tiro de esquina. Cosas para trabajar", enfatizó.

Panamá se despide de este 2020 con dos derrotas en territorio europeo, buscando preparar el próximo año las eliminatorias camino a Catar 2022.