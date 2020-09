Christiansen:"Quiero dejar un legado en Panamá. El proyecto es mejorar el fútbol panameño"

Dejar un legado en Panamá. Así catalogó Thomas Christiansen, director técnico de la selección nacional, su objetivo en el proyecto para el que fue contratado en Panamá, que busca también la segunda participación en un mundial de selección mayor.

El estratega europeo conversó con Deportes RPC desde la burbuja en Buenaventura, donde Panamá ya cuenta con 16 días de trabajo junto a jugadores locales, al ritmo del cuerpo técnico que se prepara para la eliminatoria de Catar 2022 y amistosos.

Este martes fue oficializado por CONCACAF que las fechas eliminatorias de octubre y noviembre no se disputarán, por lo que Panamá no iniciará su camino hasta marzo 2021, algo que para Christiansen le permitirá tener más tiempo con los jugadores.

"En un principio los dos partidos amistosos que tendremos en octubre serían en casa. Todo sigue igual. Uno de ellos ya está cerrado. El otro está por cerrarse. Me da más tiempo para ver jugadores, conocerles mejor", detalló el danés.

Con respecto a estos dos partidos, dejó claro que cuenta con los jugadores que están en la burbuja y que por la situación del coronavirus en el país y los aeropuertos y fronteras cerrados, se complicaría convocar a legionarios.

"No podemos ser muy exigentes a la hora de elegir rivales. Había una opción que no me gustaba demasiado y se pudo cambiar, contento con la gestión de la federación en ese aspecto", acotó.

En relación a los entrenamientos, sostuvo: " Lo más difícil ha sido el pensar rápido en espacios reducidos, tener la correcta toma de decisión sobre el terreno. No se perfilan bien y lo primero que hacen es sacar el balón fuera. En eso estamos trabajando. Estoy aquí para ayudar".

En los últimos días varios jugadores panameños fuera de fronteras han destacado con sus equipos, algo que el ex jugador del Oviedo tiene claro: "No voy a decir con cuáles legionarios he hablado pero me he contactado con varios. Me han pasado información de sus preparadores físicos y ver cómo es su rendimiento en sus clubes con las distintas plataformas", apuntó

Christiansen advirtió que se tiene conocimiento sobre los rivales en la eliminatoria, a través de videos y contactos en el fútbol. " Tengo varios partidos de todos los rivales a los que nos enfrentaremos. Tendré la información que necesito para preparar esos partidos de la mejor forma", enfatizó.

Hace más de 40 años, Thomas Christiansen tuvo contacto con Panamá a través de su familia, en donde incluso vivió en suelo patrio por algunos años, algo que hoy en día le trae recuerdos y anécdotas:

"Vine a Panamá cuando tenía dos años y medio hasta los 5 y medio con mi padre y mi hermana ya que mi papá vino a trabajar acá. Los recuerdos son pocos pero bonitos sobre el país. Cosas como el olor a los campos quemados o al calor, sus lluvias tropicales. Los fines de semana íbamos a un tipo hotel, donde había cancha de tenis, piscinas".

Su llegada a Panamá, como uno de los perfiles más altos que tenía la FEPAFUT en el tema de los candidatos a dirigir, se concretó por una empresa que maneja precisamente los contactos en equipos y selecciones del mundo: "Uno de mis agentes vio que había una vacante en Panamá y puso mi nombre. A pocas horas les comunicaron que el perfil gustaba mucho y que debía prepararme para hacer una presentación", explicó.

La selección nacional continuará con su plan programado en la burbuja de Coclé hasta principios de octubre, ahora pensando en amistosos con los jugadores allí presentes, para sacarle provecho al trabajo realizado y plasmar la idea de juego del nuevo cuerpo técnico, de cara a los próximos compromisos.