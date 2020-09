Costa Rica sería uno de los rivales para Panamá en amistoso de cancelarse fecha eliminatoria

Este jueves se pudo conocer a través de Miguel Zúñiga, secretario general de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), que Costa Rica sería el rival de Panamá dentro de su plan de amistosos, en caso que se cancele la fecha eliminatoria de Concacaf en octubre.

Pese a que no hay comunicación oficial de la Concacaf con respecto a la suspensión de la fecha, el engranaje de la selección nacional ya ha adelantado conversaciones con algunas federaciones, donde la más cercana a concretarse ha sido la de Costa Rica.

El partido, que sería en San José, se acomodaría a los planes de la FEPAFUT en darle continuidad al equipo que está trabajando con Thomas Christiansen en la burbuja de Coclé.

Además de este partido, Zúñiga manifestó que hay otros rivales del área, e incluso se tendría la oportunidad de alguno en CONMEBOL, aunque todo dependerá de la situación sanitaria en cada país para poder realizar los traslados y conexiones necesarias.

"La idea es tener un plan por si llega la comunicación de Concacaf que la fecha se cancela", detalló Zúñiga en Penonomé.

En caso de suspenderse también la fecha en noviembre, los entrenamientos bajo el mando de Christiansen continuarían con macrociclos y convocatorias para los jugadores locales.

