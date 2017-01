DT Pipino: "No ir a la gira le reduce opciones a Ronaldo Córdoba, no lo elimina"

635x357 No ir a la gira con la selección le podría costar a Ronaldo Córdoba no estar en el premundial. Foto/FEPAFUT.

El técnico de la selección Sub-20 de Panamá, Leonardo Pipino, aseguró que el Tauro está en toda su potestad de prestar o no a Ronaldo Córdoba para la gira en Medellín, pero le reduce las opciones al jugador de estar presente en el premundial del 17 de febrero al 5 de marzo en Costa Rica.

" No tengo ningun ningún inconveniente que el Tauro haya decidido no prestar a Ronaldo Córdoba para la gira en Medellín, no es motivo para molestarme. Es la decisión del club, es respetable, no se cuestiona y está en todo su derecho como en su momento lo hizo el Porto con Ismael Diaz", dijo Pipino a RPCTV.COM que ve de cerca la recuperación del jugador tras dar positivo en una prueba de dopaje.

" Cuando convocamos no hablamos con el club, lo hacemos porque el jugador puede ayudar. En el caso del Tauro conversamos el miércoles con ellos para ver como estaba el jugador y todo estaba bien, eso fue antes del partido del jueves porque pueden pensar que fue por los 2 goles que anotó. También hablamos con el jugador y con el profe Palma", agregó el estratega de la Sub-20.

Sobre las posibilidades de Córdoba de estar en el premundial al no asistir a la gira en Medellín, Pipino dijo lo siguiente: " Con los chicos que tenemos pensamos y creemos que podemos hacerlo bien, pero sin duda que Ronaldo no vaya a la gira le reduce posibilidades, no lo elimina, pero reduce sus opciones".

" Son 4 partidos en Medellín y volvemos a Panamá el 12 de febrero, tres días antes de viajar al premundial. Además, ahora mismo tenemos 20 jugadores para la gira sin contar a a José Rodríguez, Cristian Martínez, Josue Vergara y Ronaldo Córdoba si al final queda en el equipo lo que eleva el equipo a 24 por lo que tendríamos que sacar cuatro jugadores para definir los 20 que van al premundial".

Seguimiento a Ronaldo

Leonardo Pipino maniofestó que a Ronaldo Córdoba se le ve bien y que ha estado hablando con él, con el entrenador Palma y con su representante. " Nosotros lo vemos bien y nos alegra, nos sentimos contentos, creo que la medida que se tomó de ponerle un stop a la situación le ayudó bastante a Córdoba". *

