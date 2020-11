Delegación de la selección de Panamá ya está completa en Austria

Este lunes, en la localidad de Vösendorf, a 35 km del aeropuerto internacional de Viena, capital de Austria, se concretó la llegada de toda la delegación de la selección mayor masculina que enfrentará a Japón el 13 de noviembre y a Estados Unidos el 16 del mismo mes.

En horas de la noche (Austria tiene seis horas más que Panamá), Harold Cummings y Fidel Escobar fueron los últimos en arribar al hotel de concentración en donde ya se encontraban el resto de los jugadores y el staff técnico liderado por el DT Thomas Christiansen, quien aprovechó el momento de la cena para darle la bienvenida a todos los jugadores.





PALABRAS DEL DT

El DT de Panamá Mayor, Thomas Christiansen, mencionó que esta es “una situación que tenemos que seguir trabajando en donde lo dejamos la última vez ante Costa Rica. Estos dos partidos son muy importantes para ver otros jugadores de Europa, de América del Sur y de Norteamérica, que no han sido convocados anteriormente y que no he tenido la posibilidad de verles”.

Además, el estratega mencionó que el objetivo en estos días de trabajo es “crear un grupo bueno, como lo hicimos en Costa Rica, y aprovechar al máximo los días de entrenamientos para poder inculcarles el trabajo táctico y un poco la disciplina que queremos llevar a cabo”.

Sobre Japón y Estados Unidos, Christiansen mencionó: “Vamos a ir con la máxima ilusión en los dos partidos, pero vamos a enfrentar rivales que en el ranking FIFA son bastante superiores”.

Habla Christiansen desde Austria🗣️:



"Yo trabajo con los que están, los que quieren estar y los que pueden estar. Aquí cada uno se tiene que ganar el puesto con sacrificio y madurez. Quiero crear un grupo bueno y aprovechar los entrenamientos para inculcarles el trabajo táctico". pic.twitter.com/r82bBp3Amb — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 9, 2020





PRIMERA ACTIVACIÓN

Teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores aterrizaron en suelo austríaco este mismo lunes, el preparador físico, Christian Beguer, y el Doctor Gerinaldo Martinez, encabezaron, junto el resto del staff, trabajos de movilidad y reactivación para los que más horas de vuelo tuvieron, y otro de activación y de fuerza de tren superior en el gimnasio, para aquellos que llegaron de países más cercanos.

El Dr. Gerinaldo Martínez aprovechó para dar una charla instructiva para que, aquellos que tuvieron que cruzar el océano atlántico, sufran lo menos posible el jet lag (síndrome del cambio de horario), teniendo en cuenta que el buen descanso será muy importante, ya que en los próximos seis días se jugarán los dos encuentros.





ENTRENAMIENTOS

Para este martes, la selección tiene programados dos entrenamiento (matutino y vespertino) en el estadio SV Wiener Neudorf, ubicado a 3.6 km del hotel de concentración.





23 JUGADORES

El día de hoy se confirmó que Aníbal Godoy no podrá ser parte de la delegación tras sufrir molestias en la parte posterior del muslo izquierdo en un partido de su equipo Nashville SC, de la MLS. Ningún jugador será convocado en su lugar.





CONVOCATORIA FINAL

Porteros

Luis Mejía (Club Nacional, Uruguay)





Marcos Allen (Atlético Sanluqueño CF, España)





Orlando Mosquera (Boluspor, Turquía)





Defensas

Michael Amir Murillo (R.S.C. Anderlecht, Bélgica)





Francisco Palacios (San Francisco FC, Panamá)





Fidel Escobar (AD Alcorcón, España)





Andrés Andrade (LASK, Linz, Austria)





Óscar Linton (Sliema Wanderers FC, Malta)





Harold Cummings (Unión Española, Chile)





Alejandro Yearwood (Dep. Árabe Unido)





Volantes

Édgar Bárcenas (Girona FC, España)





Adalberto Carrasquilla (FC Cartagena, España)





César Yanis (Costa del Este FC, Panamá)





Armando Cooper (Hapoel Tel Aviv FC, Israel)





Omar Browne (CAI La Chorrera, Panamá)





Víctor Griffith (AD Santos Guápiles, Costa Rica)





Abdiel Ayarza (CS Cienciano, Perú)





Juan David Tejada (Tampa Bay Rowdies, Estados Unidos)





Delanteros

Jorman Aguilar (AD San Carlos, Costa Rica)





José Fajardo (CAI La Chorrera, Panamá)





Gabriel Torres (Independiente del Valle, Ecuador)





Eduardo Guerrero (Maccabi Tel Aviv, Israel)





Abdiel Arroyo (Maccabi Petah Tikva)