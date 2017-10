Dispositivo de seguridad listo para el Panamá - Costa Rica

635x357 Se brindaron detalles del operativo de seguridad. Foto/Arturo Bolvarán C..

La FEPAFUT dio a conocer que está todo listo en cuanto a seguridad y logística para el partido del 10 de octubre entre Panamá y Costa Rica en el Estadio Rommel Fernández por la última fecha del hexagonal de la CONCACAF.

Mateo Fábrega, tesorero de la federación, manifestó que se emitieron un total de 27,056 boletos para una recaudación de 649 mil 687 dólares para el encuentro que inicia a la 7 de la noche.

Agregó que las puertas del estadio se abrirán a la 3 de la tarde y los estacionamientos a la 2 de la tarde.

Con relación a los boletos para los aficionados ticos, el federado comentó que se le dieron 3 mil aunque reconoció que vienen muchos más que aprovecharán la reventa.

Con relación a ese aspecto, Fábrega pidió a los aficionados que no adquieran boletos en reventa para evitar inconvenientes y que los boletos online que no estén validados no servirán para ingresar al estadio.

Los aficionados ticos serán ubicados en el área Sur Este.

Igualmente pidió a la afición respetar al rival sin cánticos ofensivos para evitar multas por parte de la FIFA.

Por su lado, el mayor Adán Fernández manifestó que el operativo de seguridad contará con más de 1,700 unidades de la Policía Nacional, Tránsito, Seguridad Privada, SINAPROC y Bomberos.

Agregó que desde la 12 mediodía se apostarán unas 40 unidades de tránsito en los alrededores del Rommel Fernández para iniciar el operativo.