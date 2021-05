FEPAFUT anuncia venta de boletos para eliminatorias

BOLETOS PARA EL PARTIDO

La Federación Panameña de Fútbol informa que los boletos para el partido entre Anguila y Panamá, a disputarse el 5 de junio a las 7pm en el Estadio Nacional Rod Carew, ya se encuentran a la venta en www.fepafut.com

Siguiendo con los protocolos de bioseguridad:

La compra será exclusivamente digital (no habrá venta física). El fanático que compre su entrada podrá imprimirla (le llegará al mail que registre en la compra) o simplemente llevarla digitalmente en su teléfono celular.Para poder ingresar el día del partido, es indispensable contar con la entrada digital que lleva su respectivo código QR. Una vez una entrada es utilizada para ingresar, su QR quedará automáticamente inhabilitado (no se puede salir del estadio y volver a ingresar con la misma entrada. Dos personas no podrán ingresar con la misma entrada).No se permitirá el ingreso de niños o niñas menores de 14 años.Hay un máximo disponible de 5 boletos por venta.Venta exclusiva con tarjeta de crédito Visa o Mastercard

PRECIOS:

Superior Este: B/. 10.00 *

Superior Oeste: B/. 15.00 *

Inferior Este: B/ 15.00 *

Inferior Oeste: B/. 20.00 *

Butacas B/. 25.00 *

*Más cargos por servicio

BOLETOS PARA EL PARKING

Se encuentran a la venta en www.fepafut.com, una vez que selecciona la butaca que desea adquirir.

Hay un máximo de dos 2 boletos de parking disponibles por venta.

PRECIO PARKING: B/. 10.00

*Más cargos por servicio

PALCOS:

Próximamente se informará sobre el procedimiento para la compra de boletos en palcos (solo para propietarios de palcos).

En caso de tener algún problema con su compra, contactarse vía el mismo portal en donde se efectúa la compra en CHATEAR CON ATENCIÓN AL CLIENTE

PANAMÁ vs REPÚBLICA DOMINICANA

Próximamente se pondrán a la venta los boletos para el partido Panamá vs República Dominicana.