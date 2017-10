FEPAFUT tendrá a disposición boletos para el Mundial Rusia 2018

La FEPAFUT informó que tendrá a disposición de los fanáticos panameños boletos para los partidos del Mundial Rusia 2018.

Se informó que luego del sorteo del 1 de diciembre darán a conocer más detalles de como podrán ser adquiridas las entradas.

La FIFA informó que del 14 de septiembre al 12 de octubre las solicitudes de entradas han sido altas llegando a 3.496.204 hasta el momento en que concluyó el primer período de ventas.

La Fase 1 de Ventas se reiniciará el 16 de noviembre con un primer período de ventas, cuando los aficionados podrán comprar boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en tiempo real en FIFA.com/tickets con confirmación inmediata de la aplicación exitosa. Este primer período de ventas se cerrará el 28 de noviembre.

De los boletos puestos a la venta hay que tomar en cuentras que la categoría 4 está reservada exclusivamente a los residentes de Rusia, mientrasd que las categorías 1, 2 y 3 están disponibles para todos los clientes.

A continuación los precios de las entradas. *

Tickets for the #WorldCup will go on sale from 14 September, 12:00 Moscow time! Here are the prices & categories: https://t.co/V1Uf5BleWJ pic.twitter.com/sEGEgiyYRz