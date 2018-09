Gary Stempel:"El resultado es engañoso, merecíamos el empate al final"

El técnico interino de la selección nacional manifestó tras acabar el partido ante Venezuela que el resultado de 0-2 fue engañoso, ya que merecían el empate sobre el final.

"Teníamos para el empate con Blackburn y en el contragolpe nos marcan", agregó el estratega tras la derrota en el Rommel Fernández.

Sobre lo que esperaba de este partido con algunos jugadores, dejó claro que esperaba más de algunos experimentados y que los jóvenes lo hicieron bien, destacando a los que vestían la 'casaca' roja por primera vez en la historia.

"Intentamos implementar algo diferente, nos costó el primer tiempo; en el segundo tiempo aguantamos bien, jugamos en parte bien, pero los jugadores que quería ver tuvieron sus minutos", acotó.

Acerca del rival, dijo que jugaron ante un equipo muy experimentado, y que ellos pueden traer a un jugador de la Premier League (Salomón Rondón), y Panamá unos sub-20, pero se fue satisfecho del rendimiento.

"El segundo gol es infantil, falta de disciplina de los dos centrales, Román dejó el espacio y Fidel no logró cubrir la jugada al completo. Se necesita tiempo, se necesitan muchas cosas", sostuvo.

Para Stempel, el objetivo de este partido era probar jugadores, no estrictamente ganar el partido. "Sé que es difícil para algunos entender eso. No me siento incómodo, creo en mi experiencia y habilidad. Ya lo he hecho una vez, sé que puedo hacerlo nuevamente", dirigió sus palabras en conferencia de prensa.